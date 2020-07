Cătălin "Mitralieră" Rădulescu, ceartă în direct, cu un realizator tv. "Nu sunt Mitralieră, eu sunt medic. Am operat"

Iată o parte din dialogul dintre Cătălin Rădulescu, zis "Mitralieră" şi Sabina Iosub:

Cătălin Rădulescu: Am o rugăminte. Pentru că sunt medic și dumneavoastră respectați medicii, aș dori să nu mă mai intitulați Mitralieră.

Sabina Iosub: Păi nu v-am spus noi. V-au spus alții. Era doar un citat, așa sunteți poreclit.

Cătălin Rădulescu: (...) Nu sunt Mitralieră, eu sunt medic, am făcut facultatea când a trebuit, mi-am făcut specialitatea. Am operat. (...) Nu mi-am pierdut cumpătul. Eram într-o benzinărie normală, unde am intrat fără mască, masca o aveam în buzunar. (...) Am intrat să plătesc benzina, a apărut un individ, acolo erau și alte persoane care erau fără mască, dar nu am comentat. A apărut un polițist care mi-a spus să-mi pun mască. I-am arătat masca ruptă din buzunar. Am plătit benzina, după care am ieșit afară la mașină. A venit și a spus că vrea să mă amendeze. Foarte bine, am spus. Dar de ce mă amendezi? Pentru că nu am purtat mască. I-am prezentat încă o dată acestui om inteligent că nu pot purta o mască care este ruptă. Nu a vrut să înțeleagă, problema lui. I-am dat legitimația să mă amendeze, copia după buletin. După s-a băgat în discuții cu mine că de ce nu respect legea. (...) Această lege nu am votat-o, nici eu, nici Victor Ponta, nici Teodorovici.

Sabina Iosub: Nu cred că acest lucru contează. E o lege în vigoare, nu contează dacă ați votat-o dumneavoastră sau nu. (...) Eu înțeleg așa: și dacă ați fi avut o mască pe care puteați să o folosiți, nu ați fi purtat-o?

Cătălin Rădulescu: Dumneavoastră înțelegeți ce vreți. Eu vă spun altceva.

Sabina Iosub: Sigur, și dumneavoastră răspundeți la ce vreți dumneavoastră. Dar eu știu că într-un spațiu închis nu aveți voie fără mască. Poate nu ar fi trebuit să intrați, sau să cereți o mască de la cineva, sau să fi intrat cu masca ținută cu mâna dacă se rupsese?

Cătălin Rădulescu: Asta este poziția dumneavoastră, nu?!

Sabina Iosub: Nu, aceasta este legislația din România, stimate domn.

Cătălin Rădulescu: Stimată doamnă, dumneavoastră faceți ce vreți cu această legislație. (...) Un om care vrea să se protejeze e dreptul lui să poarte mască, dar e dreptul lui, nu îl obligi. Un om care are simptome este obligat să poarte mască".

Dialogul a mai continuat câteva minute, în aceeaşi notă.