Reacţia lui Rădulescu, după ce a fost amendat pentru că nu purta mască: "Nu vreau să mai port pentru că aşa a zis Trump"

Deputatul a fost contactat de Digi21.ro confirmând incidentul dintr-o benzinărie şi negând faptul că i-a jignit pe oamenii legii. Cătălin Rădulescu susţine că a decis să nu mai poarte mască deloc şi că va contesta sacţiunile pe care le va primi. În acest sens, deputatul are şi o explicaţie: "președintele SUA, Donald Trump, a spus că nu trebuie obligat nimeni prin lege să poarte mască. Din momentul astă o să fac ce spune președintele Trump".

"În data de 17.07.2020, polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost sesizat de către un cetățean cu privire la faptul că două persoane, bărbat și femeie, ce se aflau in interiorul unui spațiu comercial, nu poartă mască de protecție. Polițistul s-a deplasat la locație și a solicitat celor două persoane să își fixeze corespunzător mască. Femeia s-a conformat solicitării, dar bărbatul a refuzat. La momentul în care i s-a adus la cunoștință că va fi sancționat contraventional a adresat cuvinte și expresii jignitoare. Bărbatul a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.", se arată în comunicatul de presă al Poliției.

Deputatul a povestit varianta sa a incidentului din benzinărie şi susţine că avea masca pusă într-o parte, deoarece era ruptă şi nu stătatea. Mai mult decât atât, politicianul susţine că a fost pândit de către poliţist.

"Am intrat în benzinărie, aveam masca pusă într-o singură parte, pentru că era ruptă și nu stătea. A venit un polițist și mi-a zis să îmi pun masca, cred că ne pândeau. Eram vreo 6 persoane fără mască. Eu i-am zis că am masca ruptă și nu am cum să o pun. Mi-a spus să ies, eu i-am explicat că trebuie să plătesc benzina. A venit după mine la mașină, i-am dat legitimația de parlamentar pentru că nu aveam alte acte. Nu știu cu cât m-au amendat pentru că nu mi-au dat procesul verbal", a declarat Rădulescu pentru Digi24.

Deputatul susține că nu va mai purta masca de protecție deloc, „în semn de protest".

"Eu nu vreau să mai port masca deloc, pentru că i-am văzut și pe șefii de stat la Bruxelles fără mască și în Guvern fără mască, iar președintele Trump, pe care eu îl respect și îl apreciez a spus că nu trebuie obligat nimeni prin lege să poarte mască. Din momentul astă o să fac ce spune președintele Trump", a declarat deputatul PSD.

Deputatul a primit două amenzi: una de 1.000 de lei pentru lipsa măștii și una de 500 de lei pentru felul în care i s-a adresat omului legii.