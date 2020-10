Cătălin Rădulescu, împotriva obligativităţii vaccinării şi a purtării măştii: "Trebuie să fie opţionale. Nu putem obliga românii"

"Existenţa acestui virus e clară, este în toată lumea. Eu am teoria mea vizavi de cum trebuia prevenită această pandemie, inclusiv în România, sau cum o tratezi. Adică eu nu cred în obligativitatea măştii. Nu o să cred niciodată, indiferent cine mi-ar impune acest lucru. Am fost prin toată lumea asta şi am văzut şi înainte de pandemie oameni care purtau mască. Dar o făceau pentru a se proteja ei pe ei. (...) Pe de altă parte, de la început am spus că trebuiau făcute testări masive", a declarat Rădulescu într-o conferinţă de presă.

Rădulescu spune că nu e de acord nici cu carantinarea oamenilor în case fiindcă "nu sunt animale". În ceea ce îi priveşte pe copii, faptul că fac cursurile doar online îi poate afecta fiindcă ei trebuie să interacţioneze, mai explică deputatul.

"Noi, românii, suntem o naţie mai altfel decât alţii, nu suntem reci. Noi suntem totdeauna deschişi la orice fel de discuţie, să fim prietenoşi, avem altă manieră. Închipuiţi-vă ce a însemnat luni de zile să ţii toţi oamenii carantinaţi în case. Unii au stat în blocuri, în apartamente, fără să poată ieşi.

Plus că masca, aşa cum am spus-o ca medic totdeauna, nu este sănătoasă dacă este ţinută nu ştiu câte ore, pentru că ea produce modificări cerebrale la un anumit moment. Cum poţi să accepţi tu, ca medic, să induci în populaţie un lucru care tu ştii că nu este sănătos? Deci, abordarea acestui guvern, cu complicitatea PSD-ului, a fost greşită. S-a dorit să se înspăimânte tot poporul, în loc să faci cum fac suedezii sau alte naţii care au înţeles altfel - să protejeze poporul, să-l lase să funcţioneze, să fie liber. (...) Dacă ei stabilesc să meargă la vot pe 6 decembrie, eu le cer românilor să nu se prezinte pentru aceste partide, să voteze alte partide, care vin cu altă abordare", a spus deputatul.

Nici obligativitatea vaccinării nu e o idee bună pentru Cătălin Rădulescu. "Eu, ca medic, sunt împotriva obligativităţii de orice gen, inclusiv obligativitatea vaccinării. Aceste lucruri trebuie să fie opţionale (masca şi vaccinul - n.r.). Nu putem să obligăm românii împotriva voinţei lor", a mai subliniat deputatul.