Cătălina Ponor, poveste de iubire cu Bogdan Jianu, fostul soţ al Juliei Chelaru. "Se iubesc de doi ani"

Fosta gimnastă Cătălin Ponor se iubeste cu regizorul de filme istorice Bogdan Jianu, fostul soț al Juliei Chelaru. Cei doi sunt prieteni de peste 14 ani însă abia în ultimii doi ani și-au făcut curaj să facă pasul următor în relația dintre ei.

Cu toate că a încercat să fie subtilă în ceea ce priveşte relaţia cu actorul, fosta gimnastă s-a dat de gol când a postat de ziua lui o fotografie cu cei doi și un mesaj emoţionant. ”Aproape 14 ani în care am învăţat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat şi chiar dacă am căzut, tot acolo ai fost”, a scris Cătălina Ponor.

Citeşte şi: Drama IMENSĂ a marii campioane Cătălina Ponor. A avut nevoie de psiholog pentru a trece peste COŞMARUL VIEŢII

În urmă cu doar câteva zile, Cătălina Ponor și-a scos tatuajul făcut din dragoste pentru fostul iubit, sportivul portorican Tommy Ramos, semn că gimnasta se implică 100% în relația cu Bogdan Jianu.

Fosta gimnastă şi Bogdan Jianu se cunosc de 14 ani

Cei doi se cunosc din anul 2005, când Cătălina Ponor se pregătea să cucerească medalia de aur la bârnă, la Campionatele Europene de la Debrecen, Ungaria. În acel timp, Bogdan era într-o relaţie cu solista Julia Chelaru. Frumoasa prietenie dintre cei doi a ajuns în ultimii doi ani să se transforme într-o poveste de dragoste.

”Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. Au în comun iubirea pentru animale, pentru câini şi cai. Bogdan îl interpretează de 7 ani pe Vlad Ţepeş în filmele sale, iar gimnasta a fost prezentă de multe ori la reprezentaţiile lui. Tot el i-a predat primele lecţii de echitaţie. Fac un cuplu frumos, iar prietenii mai glumesc câteodată şi spun că ar fi interesant un film de dragoste intitulat «Laleaua Neagră şi Dracula». Cătălinei i se spunea Laleaua Neagră, iar Bogdan şi-a căpătat acest alint după ce l-a interpretat pe Ţepeş”, spune o persoană din apropierea celor doi.

Citeşte şi:Cătălina Ponor şi Marian Drăgulescu, cetăţeni de onoare ai municipiului Bucureşti

Cătălina Ponor şi-a încheiat cariera la 30 de ani

Gimnasta Cătălina Ponor a participat, sâmbătă, la ultimul concurs din carieră, în Mexic, la "Abierto Mexicano de Gimnasia", o competiţie care a îmbinat şi conceptul de gală demonstrativă. La 30 de ani, din care peste 25 dedicaţi gimnasticii, Cătălina Ponor pune punct unei cariere în care a adunat 23 de medalii la competiţii de anvergură – cinci la JO, cinci la CM şi 13 la CE.

Cătălina Ponor şi Vlad Cotuna au reprezentat România la cea de-a şaptea ediţie a concursului din Mexic, însă emoţiile şi lacrimile i-au aparţinut doar Cătălinei, care a performat pentru ultima dată în carieră. Ponor îşi anunţase retragerea încă din luna octombrie, în timpul Campionatului Mondial de la Montreal. "Îmi voi termina anul cu concursurile mici şi demonstraţiile deja planificate, după care din decembrie voi urma alt curs al vieţii", spunea gimnasta la acea vreme.