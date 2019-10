CAUCIUCURI DE IARNA 2019: Când trebuie echipată maşina de iarnă. Ce rişti dacă nu ai ANVELOPE DE IARNĂ

CAUCIUCURI DE IARNĂ: Orice şofer surprins cu cauciucuri de vară când pe drum este strat de zăpadă sau polei va fi sancţionat conform CODULUI RUTIER. Amenda pentru şoferii care nu au cauciucuri de iarnă este una consistentă.

Conform Codului Rutier, aşa cum este denumită OG 5 2011, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2011, cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii în fiecare an începând cu data de 1 noiembrie, ci numai când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Astfel, conducătorii auto trebuie să își schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă ori de câte ori condițiile meteorologice impun acest lucru.

Vine sezonul rece iar anvelopele de iarnă sunt un must-have al autoturismelor. Ce trebuie să știi atunci când îți alegi cauciucurile de iarnă pentru mașina ta. De la legislație și până la semnificația marcajelor de pe anvelope, RomaniaTV.net vă oferă un adevărat ghid pentru cei interesați de siguranța lor și a mașinilor lor în anotimpul rece.

De ce să ai cauciucuri de iarnă și ce riști (legal)

Nerespectarea ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice din Codul Rutier atrage însă contravenție, ce se încadrează în clasa a IV-a de amenzi. Șoferii riscă să rămână fără certificat de înmatriculare și amenzi între 1305 și 2.900 de lei (reamintim pe această cale că punctul de amendă s-a majorat la 145 de lei, de la 1 februarie 2019).

Așadar, fapta este considerată de gravitate maximă. Noutatea în acest an însă, în ce privește amenzile, este că șoferii pot plăti jumătate din amenda primită, în termen de 15 zile.

Pe larg, legea spune că autoturismele personale şi autovehiculele de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pentru toate roțile.

Autovehiculele de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau să aibă montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Ce se întâmplă dacă ți se reține certificatul de înmatriculare din cauza lipsei anvelopelor

În cazul reținerii certificatului de înmatriculare, polițiștii eliberează o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație. Asta înseamnă că mașina ta nu va putea circula în trafic. Talonul ți se va restitui în baza dovezii că ți-ai echipat corespunzător mașina cu anvelope de iarnă.

În plus, un alt motiv pentru care anvelopele de iarnă sunt necesare și nu merită să riști este și acela că, în caz de accident, anumite companii de asigurări aleg să nu plătesacă despăgubiri pentru mașinile neechipate cu cauciucuri de iarnă: așadar, vă veți trezi, și fără talon, și fără despăgubiri!

Cum știi care sunt anvelopele de iarnă potrivite

Trecerea de la anvelopele de vară la cele de iarnă se face în momentul în care temperaturile scad sub 7°C. Anvelopele iarnă se pot identifica ușor prin prezența pe laterale a literelor M si S, sub forma: M+S, M.S. sau M&S, fiind simbolurile certificate de RAR (Registrul Auto Român).

Spre deosebire de anvelopele de vară, aceste cauciucuri au compuși care rămân moi la temperaturi joase și o sculptură extrem de canelată care asigură o performanță optimă in condiții de frig (vreme uscată, umedă, zăpadă sau gheață). Ele mai pot fi recunoscute și prin marcaje speciale, respectiv un simbol cu 3 Vârfuri de Munte cu Fulgi de Zapadă (3PMSF).

Mai sunt și anvelopele all-season sau mixte, însă, potrivit RAR, acestea nu sunt ”recunoscute” drept anvelope de iarnă. În plus, sunt și mai scumpe. Anvelopele "all seasons" pot fi acceptate dacă au marcajul specific anvelopelor de iarnă ("M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S"), altminteri, se riscați amendă.

Ce alegi, ca să nu te alegi cu țepe

Orice șofer trebuie să fie atent la falsurile de pe piață, realizate cu ajutorul unorabţibilduri din cauciucuri vulcanizabile la cald, care imită simbolurile originale. De aceea locul din care alegeți să achiziționați anvelopele de iarnă este important. Recomandate sunt magazinele de specialitate și mai puțin comenzile online pe site-uri obscure.

În plus, la achiziționare, centrele specializate în vânzarea anvelopelor asigură şi montajul acestora, de cele mai multe ori, gratuit. În plus, clientul are posibilitatea să beneficieze de garanţia produselor.

Chiar dacă sunt o variantă mai ieftină, nici anvelopele second-hand nu sunt o soluție viabilă, și asta din cauza vechimii, uzurii sau a micilor umflături ale cauciucurilor de iarnă, care pot duce la deteriorarea rapidă a acestora. Riști să dai banii degeaba, iar o vorbă românească spune: ”prea sărac ca să cumpăr lucruri ieftine”.