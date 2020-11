Caz incredibil într-un sat din Vaslui. Doctoriţa şi asistenta s-au luat la bătaie în dispensar

Totul s-a întâmplat în Tătăreni. Medicul din comună spune cã asistenta ar fi scos-o din fire, din cauzã cã aceasta a fãcut încurcãturi în evidenta gravidelor din sat, ceea ce i-a adus probleme în relatia cu Casa de Asigurãri.

De partea cealaltã, asistenta sustine că doctorita s-a nãpustit asupra ei, dupã ce aceasta a pretins un salariu mai mare, care sã includã si gãrzile de la centrul de permanentã de la Oltenesti.

Asistenta a depus plângere la ITM Vaslui, plângere care a ajuns pe internet.

„Subsemnata Ifteni Mihaela, vã aduc la cunostintã urmãtoarele: sunt angajatã ca asistent medical generalist, la C.M.I. dr. Maniu Valentina din satul Tãtãrãni, judetul Vaslui, începând cu data de 01 iunie 2020. În data de 05 noiembrie 2020 a apãrut un conflict spontan între mine si doamna doctor Maniu Valentina, pe fondul unor raportãri neefectuate, dar care erau efectuate de cãtre mine, conflict în care am fost agresatã fizic, psihic si verbal de doamna doctor . Totodatã am fost agresatã si de fiii dumneai. Mai exact, m-a acuzat, amenintat cu bãtaia (cã îi va chema pe fiii ei, ceea ce a si fãcut ulterior).

În acel moment, tinând cont de faptul cã astfel de iesiri ale dumneaei au mai avut loc, am sunat pe sotul meu prin intermediul whatsapp, punându-l de fatã cu situatia creatã. În acel moment, doamna s-a enervat peste mãsurã si mi-a smuls telefonul din mânã si a plecat cãtre locuinta dumneaei, de unde s-a întors împreunã cu fiii dumneai , continuând sã mã jigneascã (târâturã, curvã ordinarã, etc), sã mã îmbrânceascã, lovindu-mã peste fatã cu palma si sã dea în mine cu piciorul. M-am speriat foarte tare, fapt pentru care am mictionat. Am sunat la 112 , am solicitat ajutorul organelor abilitate pentru a calma situatia, am dat o declaratie verbalã si am plecat acasã. Doamna doctor, împreunã cu fiii ei, mi-au cerut sã îmi dau demisia. Îmi este teamã sã mai merg în acel loc, adicã la serviciu, drept pentru care v-am trimis aceastã sesizare, cu rugãmintea de a cerceta cazul si a dispune mãsurile legale. Mentionez cã starea conflictualã dateazã din momentul în care am negociat salariul si ulterior fiind accentuatã de faptul cã am cerut sã fiu plãtitã corect pentru orele lucrate la centrul de permanentã Oltenesti, unde am executat gãrzi împreunã cu dumneaei", a scris asistenta în plângere, potrivit vremeanoua.ro.

Politia şi ITM-ul fac verificãri în acest caz.