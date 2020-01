Caz incredibil la Caraş-Severin. Şeful Ambulanței, Adrian Truică, îi punea pe șoferi să îi urmărească fosta iubită cu salvarea

Procurorii DIICOT au intrat pe fir, iar șeful Ambulanței e cercetat penal şi a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit Realitatea Plus.

Relaţia lui Adrian Truică cu fosta iubită s-a încheiat în februarie anul trecut, însă, bărbatul nu a suportat despărţirea şi a încercat o împăcare cu forţa. Pentru că tânăra, mamă a unui copil minor, nu s-a lăsat înduplecată, Truică a amenințat-o că va publica imagini indecente cu ea și din acest motiv va pierde custodia copilului.

Bărbatul a continuat să o țină în teroare pe fosta sa iubită, la finalul lunii octombrie, spun anchetatorii, a urmat o acțiune de intimidare în trafic. I-a tăiat calea și a oprit-o cu forța pe stradă.

Accident cu o ambulanţă SMURD, în centrul Capitalei

Un grav accident rutier s-a petrecut luni seara, la intersecţia dintre Şoseaua Kiseleff şi strada Arhitect Ion Mincu, o ambulanţă fiind lovită şi răsturnată de de un alt autoturism, al cărui şofer a ignorat semnalele acustice şi luminoase ale acesteia.

"În jurul orei 19.00, conducatorul unei autospeciale SMURD in varsta de 40 de ani care se deplasa pe Sos Kiseleff, dinspre Arcul de Triumf catre Piata Victoriei, avand in functiune sistemele speciale de avertizare acustica si luminoasa, la intersectia cu str. Arh. I Mincu a intrat in coliziune cu autovehicul condus de un barbat in varsta de 35 de ani, in urma impactului rasturnandu-se autospeciala SMURD. Urmeaza a se stabili daca au fost ranite persoane in urma accidentului.

A fost aplicata restrictie pe Sos Kiseleff de la str. Arh. Mincu pana la Piata Victoriei. Conducatorii auto au fost testati, rezultatul fiind 0", anunță Brigada Rutieră. (Citeşte AICI mai multe detalii)