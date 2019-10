Articol publicat in: Societate

Caz ŞOCANT în Prahova. Fetiţă de 13 ani, abuzată sexual cu acordul părinţilor. REACŢIA AUTORITĂŢILOR

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Situaţie scandaloasă în Prahova: o copilă de 13 ani a ajuns jucăria sexuală a unui băiat cu doi ani mai mare, după ce i-a fost dată acestuia chiar de către părinţii ei! Andreea a trecut printr-un adevărat coşmar, din cauza părinţilor care au făcut-o femeie la 13 ani. Minora provine dintr-o familie defavorizată, iar părinţii acesteia au decis să o mărite cu un băiat de 15 ani, Robert-Valentin. În acest caz există un dosar de pornografie infantilă, au dezvăluit surse din anchetă pentru SpyNews. "Relaţia dintre cei doi a fost cu acordul părinţilor, atât cei ai fetei, cât şi ai băiatului. Băiatul a locuit o perioadă în casa fetei şi toată lumea din cartier ştia de relaţie. Nu li s-a părut nimic deplasat în faptul că fata are 13 ani", au declarat surse apropiate anchetei. Scandal sexual într-o şcoală din Hunedoara. Un învăţător de 59 de ani, acuzat că a sărutat pe buze o elevă de 8 ani Povestea de dragoste dintre băiatul de 15 ani şi fata de 13 s-a transformat într-un adevărat coşmar pentru copilă. Aceasta ar fi fost agresată sexual şi filmată de băiat, iar imaginile au fost distribuite pe internet. Părinţii minorei l-au dat pe Robert-Valentin pe mâna poliţiei, iar acesta a fost arestat preventiv. loading...

