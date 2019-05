Cazinoul online Vlad Cazino, sponsor la festivalul UNTOLD 2019

În 2019, UNTOLDeste programat în primele 4 zile ale lunii august, în plină vară, sezon de concedii, când apetitul pentru distracție este la nivelul cel mai ridicat. Vlad Cazino, cazinoul care vine alături de utilizatori inclusiv în vacanțe, pe smartphone-uri și tablete, va fi acum alături de fani pentru divertisment offline, adrenalină, senzații oferite de muzica momentului, în perimetrul festivalului de la Cluj-Napoca.

Pe de o parte, se poate spune că, în calitate de sponsor, Vlad Cazino sprijină în mod direct reușita unui eveniment de proporții, care are nevoie de o finanțare puternică pentru a se ridica la cele mai înalte standarde globale în materie de entertainment. Pe de altă parte, Vlad Cazino își va fideliza fanii și va oferi utilizatorilor activi numeroase beneficii legate de UNTOLD 2019. Se pot câștiga pe www.vladcazino.ro invitații la festival, inclusiv cu pachete speciale. Chiar în aceste momente se desfășoară în cazinoul online o campanie promoțională în cadrul căreia se pot câștiga (în camera specială - Camera Untold) nu mai puțin de 15 bilete duble la festivalul verii în Europa - UNTOLD 2019.

Se anunță și alte surprize săptămânale: premii cash și pachete FestiVlad și FestiVIP (care includ bani de cheltuială și chiar cazare pe durata festivalului). Mai mult decât atât, premii exclusiviste precum șansa de a cunoaște artiștii, de a porni artificii sau confetti sau pachete ,,All you can drink & eat’’ sunt gata să fie oferite fanilor la Vlad Cazino.

"Ne dorim mereu să le oferim clienților noștri cele mai tari experiențe în materie de distracție online, iar acum avem posibilitatea de a le oferi și o extensie de divertisment, la Cluj-Napoca, la unul dintre cele mai impresionante festivaluri din Europa. Suntem promotori ai excelenței, dar și ai valorii unui brand românesc, astfel că am considerat naturală asocierea cu un festival de asemenea brand românesc, lider pe segmentul său", spun oficialii Vlad Cazino.

UNTOLD a devenit cunoscut încă de acum 5 ani, când la prima ediție a reușit ceva incredibil pentru divertismentul outdoor din România: 240.000 de spectatori ce au urmărit 140 de artiști pe 7 scene de festival. An de an, recordurile au fost depășite. În 2018 s-a ajuns la 355.000 de fani live la UNTOLD, cu 200 de artiști ce au concertat pe 9 scene. Martin Garrix, David Guetta, Bastille, Dimitri Vegas & Like Mike, James Arthur, 3 are Legend, Busta Rhymes, Don Diablo, Nicky Romero, Steve Aoki, Tinie Tempah, Tove Lo și Tujamo sunt doar câteva dintre numele prezente la UNTOLD 2019. Atmosfera va fi cu siguranță incendiară. Abonamentele de acces pot fi achiziționate deja pe untold.com. Interesul pentru acest festival este atât de mare, încât cu greu se pot găsi spații de cazare în Cluj-Napoca și în împrejurimi pentru datele evenimentului, chiar dacă oferta turistică tot crește, tocmai pentru a face față valurilor de turiști ce nu vor să rateze evenimentul.

Parte a renumitului grup Kindred, companie ce deține branduri de succes în sectorul de jocuri de noroc online (printre care și Unibet, prezent și în România), Vlad Cazino este un proiect inedit, o abordare 100% românească, ce folosește pe plan local expertiza și exigențele companiei internaționale. Astfel a apărut primul cazino online 100% românesc, unde se pot experimenta cunoscutele jocuri de cazino, dar și bingo, totul în condiții tehnice de excepție, pentru distracție cât cuprinde.