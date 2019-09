CAZUL CARACAL se extinde la trafic de muniţie: "Cartuşele erau aduse în automatele de cafea"

Nicolae Cilan susţine că există martori care pot confirma şi în Italia, că fata lui Dincă ducea fete la munca, care o să dea declaraţii dacă vor fi convocaţi. Daniela Florentina Bălan, fiica monstrului din Caracal, i-a dat în judecatã pe Nicolae Cilan şi pe Gollo Vittorio Antonio şi le cere daune morale, pentru acuze similare făcute anterior.

In susţinerea afirmaţiilor sale, Cilan a susținut cã italienii Vittorio Golo şi Francesco Velar (cei care l-au adus pe Albiero în România pentru a investi în achiziţia de terenuri) sunt dispuşi să depună mărturie în faţa autorităţilor şi să arate că „mimoza” lui Dincã a spus că poate să le facă rost de fete.

Declaraţia lui Cilan de atunci:

„Lui Albiero îi plăcea mult să vâneze. Când a venit prima dată în România, a fost pe un domeniu să vâneze şi şi-a manifestat dorinţa să achiziţioneze un domeniu de vânătoare. Prin cercul de prieteni pe care îl aveam am întrebat şi i-am prezentat Artemis Montana lui Albiero. Până la urmă a dat o sumă de bani ca să cumpere acest domeniu de vănătoare, care a rămas tot pe numele celui de la care l-a cumpărat. Albiero putea să devină proprietar, doar că banii plătiţi nu au fost chiar curaţi.

Pe Daniela am cunoscut-o la Albiero acasă, în Italia. El m-a rugat să o ajut că avea un dosar penal la Timişoara pentru furt. Furase banii de la o farmacie veterinară la care lucrase. Au venit în România, le-am prezentat un avocat care le-a explicat că trebuie achitat prejudiciul. Era între 10.000 şi 18.000 lei nu mai ştiu exact. S-au înţeles cu patronul farmaciei, care şi-a retras plângerea. Probabil l-au motivat serios (…)

Eu am început să cumpăr terenuri Albiero. Plăţile spre România erau făcute de Lovo Andrea Albiero, nepotul lui. În acest timp, Albiero îi dădea bani mulţi Danielei, care plătea diverse afaceri cash. Era singura în care avea încredere, tot timpul era după el când era în România. El o ducea, el o aducea. Nu lăsa pe nimeni să o ducă sau să o aducă. Nu ştiu cu ce l-a avut la mână (…) Mi-au spus asociaţii mei că Daniela le-a propus ca dacă au nevoie de ceva să apeleze tot timpul cu încredere că le găseşte tot ce le trebuie. Chiar am discutat problema cu ei şi mi-au spus că 100% vor să depună mărturie. Unul dintre asociaţi mi-a confirmat că în ultimul timp a văzut-o cu fete tinere prin Italia. Nu ştiu în ce scop. Am auzit şi mi s-a confirmat că la diverşi italieni care veneau la vânătoare în Arad li se aduceau fete. Italienii când vin în România vin să facă afaceri şi la fete (…) I-am zis lui Albiero să aibă grijă cu Daniela pentru că am auzit nişte chestii de tatăl ei şi de fraţii ei, că se zvonea că fac trafic de persoane că umblă cu lucruri mai puţin corecte. Albiero i-a spus ei şi de atunci ea nu m-a mai suportat. (…) Eu nu am avut treabă cu ea, dar tot timpul avea o stare din asta perversă în a rezolva lucrurile. N-am avut dispute directe, doar indirecte. Era destul de şmecheră ca să îşi vadă interesul, să facă rost de bani de la Albiero. Are proprietăţi cumpărate de Albiero pe numele ei. Ar trebui să verifice autorităţile de unde a avut Daniela bani să cumpere terenuri, ea fiind îngrijitoare de bătrâni în Italia”.

Cuscrul lui Gheorghe Dincă, ginerele lui Daniel Dincă, fiul cel mare al bărbatului din Caracal, face declarații șocante.