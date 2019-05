Cazul Doinei Pană, în atenţia DIICOT. Fostul ministru a reclamat că a fost otrăvită cu mercur

Guvernul rămânea anul trecut fără un ministru. Doina Pana renunța la portofoliul Apelor şi Pădurilor, invocând motive de sănătate. Presa locală dezvăluia ulterior, citând surse, că fostul ministru ar fi fost victima unui atac cu mercur. Informaţia a fost confirmată acum şi de Doina Pană.

"Problema e veche. (...) Eram ministrul al Pădurilor, în guvernul Tudose când s-a întâmplat. Am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima, am urmat tratament, dar mă simțeam tot mai rău. Am făcut apoi o analiză toxicologică unde am descoperit că am fost intoxicată cu mercur în catitate mare. Am făcut plângere la poliție abia când am demisionat. E o anchetă în derulare și sper din suflet să îi prindă", a declarat Doina Pană, la Antena 3.