Cazul lui Aurel Jean Andrei, condamnat în dosarul retrocedărilor din Constanţa, discutat de Senatul Universităţii din Bucureşti

"Universitatea din București a luat act de poziția Facultății de Drept în ceea ce privește situația domnului lector univ. dr. Aurel-Jean Andrei, condamnat la o pedeapsă cu suspendare în Dosarul nr. 6536/2/2008 al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Precizăm că Senatul Universității din București va lua în discuție cazul mai sus indicat. Nu în ultimul rând, menționăm că a fost sesizată Comisia de Etică din cadrul universității, în măsură să analizeze și să soluționeze abaterile de la etica universitară", se arată într-un comunicat de presă al Universităţii din Bucureşti.

Decizia Universității din Bucureşti vine după ce Facultatea de Drept a luat în discuţie situaţia lui Aurel Jean Andrei, în urma condamnării, și “a constatat că, potrivit legii și Cartei universitare, competențele în legătură cu o eventuală procedură disciplinară sau având ca obiect o abatere de la etica universitară a unui cadru didactic aparțin Universității din București, în calitate de angajator“.

Aurel Jean Andrei a fost condamnat definitiv în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri şi plaje, alături de fostul primar din Constanţa Radu Mazare, la doi ani de inchisoare cu suspendare "pentru comiterea infractiunii de asociere pentru savarsirea de infractiuni", termenul de incercare dispus de instanta in cazul sau fiind de 4 ani, conform minutei sedintei de judecata din data de 7 februarie 2019. Notarul a mai fost acuzat in acest dosar si de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, in forma continuata, insa pentru aceste infractiuni a intervenit intre timp prescriptia raspunderii penale.