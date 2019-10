Articol publicat in: Justitie

Cazul pădurarului ucis în stil mafiot. Criminologul Dan Antonescu, ipoteză ŞOCANTĂ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Este o anchetă de amploare în cazul pădurarului din Maramureș, ucis cu sălbăticie. Polițiștii continuă cercetările și au audiat mai multe persoane. Șase persoane au fost duse la sediul poliției și audiate în acest caz, dar în acest moment, nimeni nu a fost reținut. Anchetatorii iau în calcul mai multe variante.

"Din păcate, legislația noastră nu înțelege amploarea fenomenului. Cei care ar putea și ar trebui să modifice legile, ar trebui să se uite câți pădurari și câți polițiști au fost uciși de acești oameni care fie trăiesc din contrabanda de țigări, fie din tăierile ilegale de lemne. În opinia mea, asta este o crimă. Tăierea arborilor este o crimă împotriva țării și împotriva sănătății acestei țări că e vorba de aurul verde, iar pedeapsa ar trebui dusă undeva aproape de crima comisă asupra unui om", a declarat criminologul Dan Antonescu, la România TV. "Oamenii aceștia își riscă viața încercând să practice meseria asta care presupune și dragostea pentru natură. În schimb, au de-a face cu niște indivizi lipsiți de scrupule, violenți și care nu sunt interesați de urmările faptelor lor. Poate fi o rănire accidentală dar rănile acelea, maltratările la care a fost supus, nu mai sunt accidentale. Acea rănire, sau leziunea produsă prin împușcare, vor stabili medicul legist și specialistul criminolog-traseolog și balistic, dacă este vorba despre o execuție sau rănire accidentală. Dar agresiunea în sine nu mai este o întâmplare, este o realitate. Acești indivizi sunt scăpați de sub control, nu au limite", a adăugat el. Noi detalii din cazul pădurarului omorât în stil mafiot de hoţii de lemne: "Efectiv l-au executat! Au trecut şi cu căruţa peste el" Romsilva a transmis, joi, că pădurarul Liviu Pop din Maramureş a fost împuşcat, în timp ce încerca să împiedice tăierea ilegală de arbori, iar trupul său, care a fost aruncat într-o râpă, prezintă numeroase urme de agresiune fizică. 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva s-au înregistrat în 2019. ”Liviu Pop, pădurar în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, a fost ucis miercuri seara într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ, în timp ce încerca să împiedice tăierea ilegală de arbori. Din primele informaţii, pădurarul Liviu Pop a fost împuşcat mortal, iar corpul acestuia, abandonat într-o vale, prezintă numeroase urme de agresiune fizică”, a transmsis, joi, Romsilva, rintr-un comunicat de presă. Sursa citată a precizat că Liviu Pop avea 30 de ani, era angajat al Direcţiei Silvice Maramureş de şapte ani, era căsătorit şi avea trei copii. ”Acesta este al doilea angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva ucis în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, respectiv paza pădurii, după ce în urmă cu o lună un alt pădurar, Răducu Gorcioaia, angajat al Ocolului Silvic Paşcani, din cadrul Direcţiei Silvice Iaşi, a fost ucis de trei persoane surprinse în timp ce tăiau ilegal arbori”, a mai transmis Romsilva. Sursa citată a precizat că agresiunile la adresa personalului silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva s-au menţinut la un nivel înalt în ultimii cinci ani, pe fondul întăririi măsurilor de prevenire şi combatere a tăierilor ilegale şi preluare în pază a unor păduri private care nu aveau asigurate servicii silvice. De la începutul acestui an s-au înregistrat 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva care asigură paza fondului forestier administrat, iar între 2014 şi 2018 au avut loc alte 168 de cazuri de agresiuni asupra personalului Romsilva care asigura paza pădurilor, în numeroase cazuri fiind necesară spitalizarea, în urma rănilor grave suferite. loading...

