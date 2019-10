Articol publicat in: Societate

Noi detalii din cazul pădurarului omorât în stil mafiot de hoţii de lemne: "Efectiv l-au executat! Au trecut şi cu căruţa peste el"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liviu, pădurarul executat în stil mafiot într-o pădure din Maramureș, avea numai 37 de ani. El a fost bătut cu bestialitate și împușcat cu propria armă de hoții de lemne. Apoi, criminalii i-au aruncat cadavrul într-o râpă. Înainte de a fi ucis, pădurarul a cerut ajutor la 112, dar poliţiştii au ajuns prea târziu. Doi suspecți au fost reţinuţi în aces caz.

Pădurarul bătut şi împuşcat fără milă de hoţii de lemne, în pădurea Rogozului, este din Lăpuş, Maramureş. Trei copilaşi au rămas fără tată, după crima cumplită. Bărbatul, care avea 37 de ani, a cerut ajutor la 112, dar poliţiştii au ajuns prea târziu. El fost găsit fără viaţă într-o râpă dintr-o zonă muntoasă între localitățile Rogoz și Băiuț. Se pare că pădurarul a fost sunat de un localnic, care l-a atenționat că în zonă sunt mai mulţi indivizi care vor să fure lemne din pădure. Ar fi pornit singur pe urmele lor, însă după câteva ore a fost găsit împușcat cu o armă de vânătoare, spun procurorii. Mai multe persoane "dintr-un cerc larg de suspecți" au fost ridicate pe parcusul nopții și au fost duși la audieri. Dintre acestea, poliţiştii au reţinut doi suspecţi. Mihai Timbus, un prieten al pădurarului ucis, face acuzaţii extrem de grave. Acesta susţine că știe cine este criminalul colegului său, şi anume un recidivist, cu un trecut infracțional impresionant. Mai mult, pădurarul maramureșean o acuză o procuroare din localitate că l-ar fi scăpat de închisoare de mai multe ori pe bărbatul suspectat ce crimă. Pădurarul Mihai Timbus nu se oprește aici: lucrătorul silvic acuză procuroarea că ar primi lemne în schimbul protecției hoților. Crimă odioasă în Maramureş. Un pădurar, tată a trei copii, a fost ucis şi aruncat în râpă de hoţii de lemne UPDATE George Mihăilescu, directorul Romsilva, a scris pe pagina sa de Facebook că pădurarul a fost executat. '"Doi hoți de lemne s-au dus într-o pădure propietate privată a unui proprietar unde noi avem contracte de prestări servicii. Pădurea era păzită de un pădurar de-al nostru de vreo 30 de ani, Pop Liviu. Probabil i-a surprins în flagrant, probabil între ei s-a produs o altercație, i-au luat arma de serviciu și l-au împușcat. Efectiv l-au executat! Au trecut cu căruța peste el, are piciorul rupt, până a venit poliția și ceilalți lucrurile erau deja, din păcate, finalizate. Din informațiile pe care le am eu în acest moment cei doi sunt reținuți. Este expresia violenței din societate care se transmite și asupra noastră, pentru că toți oamenii nu arată decât tăierile de arbori, exploatările ilegale, lucrurile acestea, noi creștem pădurea, noi o îngrijim, o întreținem. Vă imaginați că în ultima lună avem doi oameni morți prin violență? Vi se pare normal să faci protest în piața publică să aperi pădurea și să nu vii să aperi pădurarii care păzesc pădurea 24 de ore, 366 de zile? Azi noapte eram doar noi acolo și cu poliția" a declarat directorul Romsilva, George Mihăilescu. "Liviu Pop, pădurar în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, a fost ucis miercuri seara într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ, în timp ce încerca să împiedice tăierea ilegală de arbori. Din primele informaţii, pădurarul Liviu Pop a fost împuşcat mortal, iar corpul acestuia, abandonat într-o vale, prezintă numeroase urme de agresiune fizică", a transmis şi Romsilva, într-un comunicat de presă. Acesta este cel de-al treilea caz în decurs de o lună în care un pădurar este agresat sau ucis. În 13 septembrie, un pădurar de la Ocolul Silvic Paşcani a fost găsit mort în pădure, existând suspiciuni că a fost victima unei agresiuni. Pe 17 septembrie, Romsilva anunţa că un angajat al Romsilva din judeţul Neamţ a fost agresat de mai multe persoane, în timpul unei acţiuni de observare a faunei şi de verificare a punctelor de monitorizare. Un pădurar din judeţul Neamţ, agresat de mai multe persoane care i-au furat arma şi l-au ameninţat cu moartea loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay