Articol publicat in: Politica

CCR analizează legalitatea alegerii lui Teodor Meleşcanu la conducerea Senatului

Curtea Constituţională a României urmează să dezbată, miercuri, sesizarea de neconstituţionalitate a hotărârii Senatului de alegere a lui Teodor Meleşcanu ca preşedinte al acestei camere. Foto: facebook.com Teodor Meleşcanu ar putea pierde şefia Senatului. Pe lista de şedinţă de miercuri a Curţii Constituţionale se află sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr.36/2019 pentru alegerea preşedintelui acestei camere. Sesizarea a fost formulată de 33 de senatori, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, ai Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, ai Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum şi de senatori neafiliaţi. În 10 septembrie, Teodor Meleşcanu a câştigat şefia Senatului primind 73 de voturi, iar Alina Gorghiu, susţinută de opoziţie, a fost votată de 59 de senatori. Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susţinea atunci că alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului s-a făcut cu încălcarea prevederilor regulamentului, precizând că acest lucru nu va rămâne fără urmări şi că va sesiza Curtea Constituţională a României. "Am aflat rezultatul votului şi constatăm, cei din grupul ALDE, că această alegere s-a făcut cu încălcarea prevederilor regulamentului, drept pentru care vă aduc la cunoştinţă că acest lucru nu va rămâne fără urmări, vom face sesizare la Curtea Constituţională şi îi invit pe cei care sunt de acord cu acest punct de vedere să îşi depună semnăturile pe sesizarea Curţii pe care o vom pregăti imediat", declara Tăriceanu, la scurt timp după aflarea rezultatului pentru preşedinţia Senatului.

