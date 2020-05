Ce a bifat un tânăr în declaraţia pe proprie răspundere ca să poată ajunge legal la mare

Câțiva oameni nu au putut rata șansa de a profita de plajă și soare.

- Suntem din Bucureşti, spune un tânăr care se plimbă pe țărm. Am plecat dimineaţă şi a fost ok, a fost liber. Simţeam nevoia să plecăm. Am stat două luni în casă, nu mai rezistam.

- Ce aţi bifat pe declaraţie?

- Punctul 8, cred. Alergăm pe malul mării, spune tânărul râzând.

Bifarea în declaraţie a punctului 8, adică activitățile recreativ-sportive, ne permite teoretic să plecăm la mare sau la munte.

În anii trecuți, un weekend de mai aducea la mare zeci de mii de turiști. Hotelurile și pensiunile cu greu făceau față cererilor de cazare.

„În mai puţin de două săptămâni va începe vara si cu toții vrem la mare. Depinde doar de noi cât de repede vom reveni la normal. Vă asigur că turcoazul mării, nisipul fin ne vor aştepta aici până când vom fi în siguranţă”, transmite de la fața locului reporterul Digi24.

Ludovic Orban: "Trecem de la stare de alertă la stare de alertă maximă"

Hotărârea de Guvern prin care se pune în aplicare starea de alertă a fost adoptată luni dimineață, pentru a nu fi comentarii și polemici privind starea de alertă, a declarat premierul Ludovic Orban.

"Pentru a nu avea niciun fel de comentarii și polemică privind starea de alertă, pentru ca lucrurile să fie clare și să nu avem foarte multe dispute, decizia de a institui starea de alerta prin HG în conformitate cu prevederile legii e decizia adoptată.

Anterior, am convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Am luat hotărârea 25 a Comitetului ca fundament pentru hotărârea de guvern.

Odată cu adoptarea HG continuăm starea de alertă instituită, dar trecem de la stare de alerta la stare de alertă maximă, legea ne conferă toate pârghiile și instrumentele pentru a asigura măsurile", a spus premierul Ludovic Orban.