Ce a făcut cu adevărat Cornel Galeş în ultimele ore de viaţă. Abia acum s-a aflat: "Nu se ducea spre restaurant! Nu e nimic adevărat"!

Cornel Galeş a mâncat alături de mai mulţi prieteni, printre care şi Adrian Stan, care s-a despărţit apoi de grup.

"Am mâncat împreună cu două ore şi jumătate înainte. La ora 17.25 m-au sunat şi eu eram într-un centru comercial, la cumpărături, şi m-au întrebat dacă mă întorc şi la jumătate de oră a murit Cornel, au făcut accident. Mă sunase Sorin, Cornel era cu el. Şi nu se ducea spre niciun restaurant, nici nu venea de la un chef. Nu e nimic adevărat! Noi pur şi simplu am vorbit pe la 12:30 să ne vedem să mâncăm, să mergem la un restaurant în care mergeam de obicei, ne-am întâlnit acolo pe la ora 14.00. Toată lumea venea de acasă, nu venea de la nicio distracţie. Eu am plecat la 15:30 de acolo, iar ei au rămas în continuare. Ei au plecat pe la 17:40, 17:45 şi la 5 – 10 minute după ce au plecat au avut accidentul, la nici un kilometru de restaurant. Mergeau spre casă", a spus Adrian, potrivit wowbiz.ro.

"Cornel şi cu noi am fost la un restaurant cu specific românesc din Alaquas, lângă Torrrent. La plecare, Cornel şi cei doi care se mai aflau în maşină s-au dus pe un drum secundar înspre şoseaua CV 36, au făcut un sens giratoriu pentru a intra pe sensul de mers spre Valencia. Acolo, la intrarea în autostradă, s-a speriat, poate, de cei care veneau din spate, sau cine ştie ce s-o fi întâmplat. S-a lovit de balustrada din stânga, apoi maşina a fost proiectată în dreapta. La kilometrul 6 a avut loc accidentul. Impactul a fost devastator pentru el. A ieşit prin trapă, nu purta centura de siguranţă, a murit pe loc. Piciorul era secţionat, avea capul zdrobit, nu îl mai recunoşteai", a mărturisit Adrian.

Practic, accidentul a avut loc la doar câtea sute de metri de restaurant, aceasta fiind distanţa în linie dreaptă. Maşina în care se aflau Galeş şi ceilalţi doi amici a parcurs, însă, aproape un kilometru până acolo, pentru că a trebuit să facă sensul giratoriu spre direcţia Valencia. Nu au trecut mai mult de 5 minute de când maşina a plecat din faţa restaurantului Casa Blanca şi până când a avut loc accidentul ce i-a fost fatal lui Cornel Galeş.