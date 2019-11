Ce a facut Răzvan Lucescu cu steagul României, in fata prinţului. Imaginea de milioane de like-uri FOTO

Razvan Lucescu s-a bucurat alaturi de jucatori, de fanii lui Al Hilal, dar si de sefii clubului la finalul meciului retur din Japonia cu Urawa Reds. A scos steagul Romaniei pentru a celebra victoria, iar fotoreporterii au surprins o imagine senzationala: Razvan Lucescu si printul care o conduce pe Al Hilal au pus steagurile Romaniei, respectiv al Arabiei Saudite unul langa celalalt si au pozat impreuna!

Al Hilal a ajuns ultima oara in finala din Liga Campionilor Asiei in 2017, cu Laurentiu Reghecampf pe banca tehnica, dar a pierdut in fata celor de la Sydney Wanderers.

