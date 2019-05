Ce a găsit sora Ancăi Pop, cântăreaţa înecată în Dunăre, în bagajul pierdut în apă FOTO

Anca Pop a murit în luna decembrie 2018 după ce a plonjat cu maşina în Dunăre, scrie click.ro. Au trecut cinci luni de la acel moment, dar familia ei nu s-a obişnuit cu ideea că artista nu mai este printre noi. Tina Pop, sora mai mică a regretatei cântăreţe, are sufletul sfâşiat de durere. Ea este cea care a anunţat oamenii legii despre dispariţia Ancăi. Artista trebuia să ajungă acasă pentru sărbătorile de iarnă, dar a derapat într-o zonă fără parapet şi a ajuns în apele fluviului.

"Pe 16 mai, la fix 5 luni de la accidentul Ancăi, am fost contactată de poliția din Sviniţa. A scăzut nivelul Dunării și i-au zărit în apă portofelul și laptopul. Am fost să le recuperez, după care am mers la Dunăre să mai caut. Văzusem la știri un geamantan mov, luat de apă, pe care eu nu îl aveam. Am găsit faimosul geamantan, plus multe alte lucruri. Incredibil cum se păstrează unele lucruri chiar și după cinci luni de stat sub apă. Incredibil cum tot bagajul a rămas totuși acolo, după cinci luni de zăpada, ploi și vânt, într-o apă curgătoare", a povestit sora Ancăi Pop.

Tina a mers singură la locul accidentului şi a mai scos din apă şi alte obiecte care i-au aparţinut surorii sale.

"Lucrurile le-am pescuit noi de pe fundul Dunării. Nici nu se vedeau pentru că apa este tulbure. Faptul că domnul polițist a găsit laptopul și portofelul, pe care mi l-a dat cu bani in el, m-a făcut să merg să mai caut, pentru că știam sigur că mai există lucruri. Geamantanul mov a fost ticsit cu haine împachetate frumos. Eu am intrat în apă cu un cârlig să trag ce simt de pe fundul apei. Am mai găsit încă un geamantan, despre care nu știam, acolo erau lucrurile ei pentru șederea la Moldova Nouă", a completat Tina Pop.

Anca Pop a murit la 34 de ani, înecată în Dunăre

Anca Pop s-a stins din viața la vârsta de 34 de ani la finele anului 2018. Aceasta fusese declarată dispărută de către sora ei, iar după mai multe căutări, în mașină s-au găsit actele artistei Anca Pop.

"Poliţiştii de frontieră mehedinţeni, în timp ce se aflau în misiune de patrulare-cercetare a zonei de responsabilitate, au observat în dreptul kilometrului fluvial 993 din localitatea Sviniţa un autoturism căzut în apele fluviului Dunărea. Poliţia de Frontieră a luat imediat m[sura înştiinţării Inspectoratului de Urgenţă, a Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi a căptăniei Orşova, pentru luarea măsurilor legale ce se impun", a precizat Corina Moraru, Politia de Frontieră.