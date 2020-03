Ce alimente ajuta la cresterea mai rapida a unghiilor

Acest lucru este esential, daca doriti ca unghiile dvs sa creasca sanatos sa fie puternice si frumoase. Alimentele influenteaza sanatatea noastra, dar, de asemenea, aspectul pielii, parului si a unghiilor, asa ca este esential sa se consume aceste substante nutritive. Dintre acestea, vom gasi acizi grasi omega 3, vitaminele A, B-12, D, E si zinc, printre altele.

Peste

Somon, ton, sardine, pastrav si orice peste gras sunt cele mai bune alimente pentru cresterea unghiilor. Ele sunt foarte bogate in omega 3, vitamina B-12, vitamina D si alte elemente nutritive esentiale care promoveaza productia de colagen, esential pentru aspectul pielii, dar, de asemenea, ajuta unghiile sa creasca mult mai repede si mai sanatoase. Nu ezitati sa includeti peste in dieta dumneavoastra, deoarece acesta este de asemenea, scazut in grasimi saturate si excelent pentru a proteja inima.

Produse lactate si oua

Atat laptele, branza si ouale contin cantitati semnificative de calciu si vitamina D, un nutrient de care organismul are nevoie si este perfect pentru a ajuta la cresterea unghiilor. Consumul lor va face unghiile sa arate sanatoase, puternice si sa aibe un aspect spectaculos. In plus, produsele lactate sunt o sursa excelenta de vitamina A, care influenteaza cresterea si repararea celulelor care alcatuiesc unghii, par, piele, etc. Doar amintiti-va ca aceste alimente ar trebui sa fie consume intotdeauna in moderatie fara sa exagerati.

