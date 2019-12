Ce au surprins camerele de supraveghere în cazul pacientei arse. Femeia a ars 10 minute. "Imaginile vă pot afecta emoţional"

Reprezentanții Corpului de Control au stat luni ore bune la Spitalul de Urgenţă Floreasca pentru a le cere explicaţii medicilor care au fost în sală în timpul incidentului. Este vorba de trei medici care au participat la operaţie, dar și depre profesorul Mircea Beuran. Este pentru prima dată când li se cer explicații, la mai bine de o săptămână de la incident.



Pentru a afla cine și ce a greșit, membrii Corpului de Control al Ministerului Sănătății au văzut şi cadrele filmate de camerele de supraveghere, care arată că medicul Mircea Beuran nu era în sala de operaţie când pacienta lui a fost supusă intervenției.



Anchetatorii au privit îngroziți momentele în care corpul pacientei a fost cuprins de flăcări și cele în care asistentele încercau cu disperare să stingă focul. Aproape 10 minute a durat tevatura.



„Imaginile sunt analizate cu atenție și au fost deja vizualizate de mai multe ori. Sala arată normal din fericire, aparatul a fost ridicat de către specialiștii de la secția criminalistică”, a declarat luni ministrul sănătății, Victor Costache.



Ministrul Costache a fost prezent, luni, la Spitalul Floreasca, pentru a avea o discuție cu managerul și directorul medical al unității sanitare. La ieșirea din spital, ministrul a fost întrebat de jurnaliști dacă există protocoale în ce privește raportarea cazurilor precum cel al pacientei de 66 de ani, care a fost arsă pe masa de operație.



„Protocoalele nu au fost respectate. Există niște protocoale standard care sunt elaborate de către ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate - n.red.). Este un eveniment deosebit de grav, un eveniment santinelă, un eveniment care nu trebuie să se întâmple niciodată și care trebuie raportat imediat. Aceste evenimente sunt, din fericire, deosebit de rare. (...) Nu sunt mușamalizate pentru că nu pot fi mușamalizate”, a spus Victor Costache.



Anterior vizitei la spital, ministrul Sănătății a anunțat tot luni, în ședința de Guvern, că există un raport preliminar realizat de Corpul de Control și l-a asigurat pe prim-ministrul Ludovic Orban că „responsabilii vor fi sancționați conform legii”.



„Din păcate, după cum știți, pacienta a decedat ieri seară, și vrem să transmitem condoleanțele noastre familiei îndurerate. Deja avem un raport preliminar al Corpului de Control care denotă o cascadă de nereguli deosebit de grave și vreau să vă asigur că vom face totul ca acest gen de eveniment revoltător să nu se mai întâmple într-un spital din România și să vă asigur că echipele noastre lucrează pentru aflarea adevărului”, a declarat Victor Costache, la începutul ședinței de luni a Guvernului.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a spus, luni seara, că imaginile surprinse de camerele de supraveghere în timp ce femeia a luat foc pe masa de operație din Spitalul Floreasca îi poate afecta emoțional de privitori.



„Filmul evenimentelor este lămurit pentru Corpul de control. Cauzalitatea lor este încă de evaluat. Imaginile vă pot afecta emoțional”, a spus Moldovan, luni seara, la TVR 1.



„Se vede filmul evenimentelor, intervenția chirurgicală care s-a desfășurat, în cadrul căreia s-a produs accidentul cu incendiul și cu participarea ficărui membru al echipei. Este o filmare care lămurește foarte mult lucrurile”, a precizat ulterior, la Digi24, Horațiu Moldovan.



„Este evident că a fost folosit un biocid care era inadecvat, care era destinat dezinfecției mâinilor personalului care lucrează în sala de operații. Acest biocid este cu un grad ridicat de inflamabilitate”, având un conținut ridicat de alcool, iar combinația cu bisturiul electric a fost fatală, a explicat Horațiu Moldovan.



Conform imaginilor, incendiul a început la foarte scurt timp după debutul intervenției și a durat în jur de 10 minute, dar intensitatea fenomenului a fost mare, a povestit la Digi24 Horațiu Moldovan.



În apărarea lui, chirurgul Mircea Beuran le-ar fi povestit investigatorilor de la Ministerul Sănătății că a folosit același dezinfectant și la o altă operație a bolnavei de cancer care a murit după ce a luat foc pe masa de intervenție.



Ministrul Sănătății spune însă că substanța nu trebuia utilizată, pentru că are în componență mult alcool și se poate aprinde, cum de altfel s-a și întâmplat, când este folosită în combinație cu bisturiul electric. În plus, medicul avea de unde alege altceva.



„Erau cantitățile absolut necesare de produse dezinfectante”, a constatat ministrul sănătății, la Spitalul Floreasca. El spune că dezinfectantul pentru mâini nu se folosește niciodată la asemenea operații.



„Este un biocid care este aprobat pentru a fi folosit în România, dar este un biocid care se foloseşte pentru spălarea mâinilor chirurgului şi a mâinilor personalului. Nu este un biocid destinat dezinfecţiei tegumentare a pacientului. Aceasta este diferenţa pe care a sesizat-o, probabil, domnul ministru şi care este reală. (...) Nu avem o explicaţie pentru ce a fost folosită această substanţă, deoarece am controlat şi Spitalul Floreasca era dotat cu substanţele care erau necesare şi indicate în acest sens”, a spus, la rândul său, secretarul de stat Horațiu Moldovan, la ieşirea de la Spitalul Floreasca.



Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății va fi gata săptămâna viitoare.



În urma incidentului în care femeia de 66 de ani, bolnavă de cancer, a murit la câteva zile după ce a luat foc pe masa de operație, Ministerul Sănătății va scrie reguli clare pentru folosirea substanțelor dezinfectante în spitale.

Ce înseamnă că Spitalul Floreasca a rămas fără acreditare



Spitalul de Urgență Floreasca era oricum sub monitorizarea Autoritații pentru Calitate în Sănătate (ANCMS) de la începutul anului trecut tocmai pentru ca nu îndeplinea decât în proporție de 55 la suta criteriile de siguranță pentru pacienți.



Acest accident, în care femeia bolnavă de cancer a fost arsă pe aproape jumătate de corp în timpul intervenției chirurgicale, a lăsat spitalul fără acreditarea de calitate.



„Suspendarea acreditării se dispune până la remedierea deficiențelor care au condus la suspendarea acreditarii”, a precizat pentru Digi24 Cristina Jurca, purtător de cuvânt al ANMCS.



„Pacienții nu sunt afectați de suspendarea acreditării, siguranța pacienților va crește, ei nu sunt în pericol”, a asigurat Vasile Cepoi, președintele Autorității pentru calitate în sănătate, la Digi24. „Evaluăm competența profesională, existența protocoalelor și procedurilor necesare respectării bunelor practici, modul în care unitatea sanitară se preocupă de evaluarea eficienței protocoalelor și procedurilor, de identificare a evenimentelor adverse și de raportare a acestora etc”, a explicat Vasile Cepoi ce presupune procedura de acreditare.



Cepoi a mai spus că a existat o proastă comunicare a managementului spitalului Floreasca cu Autoritatea de calitate și suspectează că există și alte evenimente neraportate. „Sigur mai sunt și alte spitale care pot avea asemenea probleme”, a adăugat Cepoi.



Suspendarea acreditării Spitalului Floreasca este o măsură administrativă activată în premieră, iar unitatea medicală va funcționa normal și va asigura asistența medicală de urgență de sărbători, a precizat, luni seara, și Ministerul Sănătății.



„Suspendarea acreditării Spitalului Clinic de Urgență București de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) este o măsură administrativă, care nu afectează funcționalitatea unității spitalicești și nici derularea contractul cu CNAS. Această autoritate coordonează Registrul Național al Evenimentelor Adverse Asociate Asistenței Medicale (RN-EAAAM). Măsura a fost activată ca urmare a necomunicării către ANMCS, în termenul legal de 24 de ore a evenimentului nefericit din 22 decembrie 2019, în care o pacientă a ars pe masa de operație”, arată Ministerul Sănătății.



„Spitalul are obligația ca în cinci zile de la suspendare, managerul unității să prezente un plan de măsuri pentru remedierea elementelor ce au dus la apariția evenimentului advers. În termen de 30 de zile, va urma o vizită de lucru cu experți ANMCS pentru a verifica stadiul implementării planului de măsuri și dacă rezultatele sunt pozitive, președintele autorității poate emite ordin de ridicare a suspendării acreditării”, menționează sursa citată.



„Nu am pus niciodată la îndoială calitatea medicilor din Spitalul Florească. Sunt niște profesioniști. Acel incident din sala de operație nu reprezintă un stigmat pe frontispiciu unității spitacilești. Cauzele acestuia trebuie analizate cu atenție, pentru a se lua măsurile corecte, ca pe viitor astfel de situații să nu se mai întâmple. Spitalul Floreasca rămâne aceeași unitate de elită, unde cei mai buni specialiști asigură urgențele în capitală, 24 de ore din 24, iar pacienții trebuie să știe ca aici sunt în siguranță”, a declarat secretarul de stat Horațiu Moldovan.



Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei a deschis un dosar penal de ucidere din culpă după ce femeia de 66 de ani a ars pe masa de operații de la Spitalul Floreasca și a murit duminică seară.