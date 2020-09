Ce avere are Adriana Bahmuţeanu. Fosta soţie a lui Prigoană candidează pentru funcţia de primar a Sectorului 1

Aceasta a avut o singură sursă de venit în ultimul an, de la emisiunea de televiziune cu care a colaborat. Bahmu nu a fost salariată ci a primit banii "pe firmă", mai exact 68.000 de lei pe an, 5.600 de lei pe lună pentru "servicii artistice". Adriana Bahmuțeanu are un "PFA" (persoană fizică autorizată) pe care a primit banii de la televiziunea respectivă și mai este asociată cu 50% într-o societate care deține un coafor în București.

Fosta soţie a lui Silviu Prigoană nu deţine în nume propriu niciun imobil, maşină, terenuri sau bijuterii. De asemenea, Adriana nu are bani în conturi şi nici datorii.

Pe plan profesional, Adriana Bahmuțeanu și-a încheiat în acest moment colaborarea cu televiziunea la care a ctivat în ultimul an. Aceasta a ales să se concentreze pe o carieră nouă, cea de psiholog-trainer. Bahmuțeanu a lucrat chiar și ca voluntar în cadrul unui program pentru victimele pandemiei de COVID-19 și a fost invitată la conferințe pe teme de dezvoltare personală.

Adriana Bahmuțeanu va candida la alegerile locale din partea Partidului Ecologist Român.