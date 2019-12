Petrecere cu mariachi! Ce cadou i-a cumpărat Adrian Minune fiicei lui de ziua ei VIDEO

Adrian Minune o ține tot în petreceri și în surprize în ultima perioadă, scrie spynews.ro. Dacă cu puțin timp în urmă manelistul i-a făcut o surpriză colosală lui Karmen, una dintre fiicele acestuia, o mașină de lux de multe mii de euro, acum cântărețul și întreaga familie au decis să-i facă un cadou spectaculos și celeilalte fiice. Ajunși la o teresa de lux din capitală, fiica cea mică a cântărețului a fost surprinsă cu un tort de ciocolată, dar asta nu e tot. A avut adevărați cântăreți ce au reușit să o impresioneze până la lacrimi, iar artificiile au bucurat-o pe aceasta mai mult ca orice altceva. Băuturile scumpe nu au lipsit, iar invitații au petrecut până dimineață.

Adrian Minune (Simionescu) este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți romi de manele, muzică țigănească și muzică lăutărească din România. Acesta este căsătorit de mai bine de 20 de ani cu Cati, împreună cu care are trei copii: Carmen, Adriana şi Adrian.

Carmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune a devenit mămică pentru prima dată în acest an, iar de atunci, viața ei s-a schimbat radical. Vedeta postează numeroase fotografii emoționant pe contul ei de Instagram cu micuța Sofia, lucru ce le aduce bucurie fanilor săi, care apreciază faptul că este o persoană deschisă și asumată.

Azi, cântăreața Karmen împlinește 22 de ani, iar familia și prietenii apropiați au furat startul urărilor de noaptea trecută, scrie cancan.ro. Se pare că soțul sărbătoritei a fost cel care i-a organizat o petrecere la unul dintre restaurantele sale preferate. Îmbrăcată casual: cu jeanși, o cămașă albă cu o croială sexy, care s-a asortat cu pantofii, fata cea mare a lui Adi Minune a radiat de fericire.

Când i-a fost adus tortul, artista și Bogdan Clăpescu au stat îmbrățișați câteva clipe bune, timp în care și-au șoptit la ureche declarații de dragoste. De altfel, pe câteva dintre filmări și poze cu soțul său, sărbătorita a scris următoarele mesaje în limba engleză: "Thank You, My Love (n.r.: Îți mulțumesc, iubirea mea)", "Thank You, My Forever Love (n.r.: Mulțumesc, dragostea mea eternă)" și "Forever Together (n.r.: Împreună pentru totdeauna)". Cu siguranță soțul frumoasei vedete i-a mai pregătit și alte surprize... care vor fi dezvăluite pe parcurs.