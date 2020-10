Ce condiţie i-a pus Bianca Drăguşanu lui Alex Bodi, ca să îl ierte şi să se împace cu el

Bianca Drăgușanu ar fi fost bătută cu bestialitate de musculosul afacerist timp de cinci ore, momente în care Bianca Drăgușanu ar fi fost supusă unor violențe ieșite din comun, potrivit Cancan.ro.

Cei doi se comportă în acest moment ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Însă, blondina i-a pus o condiţie ca să îl ierte şi să se împace cu el. Să îşi închidă contul de Instagram. "Nu are nevoie de Instagram, ci doar de mine", a scris Bianca la imaginea postată pe reţelele de socializare.

”Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea. Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați, ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată.

Povestea pe care vreau să v-o spun este un capitol final, ce conține mijlocul lunii septembrie. Bineînțeles, cel mai important factor din viața mea este Sofia, care merită să aibă o mamă fericită, activă, bună și frumoasă. Am de gând să vă dezvălui o poveste foarte adevărată, foarte interesantă, care are iz de dramă”, spunea Bianca Drăgușanu pe InstaStory.