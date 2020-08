Ce efecte are Remdesivir asupra pacienţilor români: "Pacienta obosea aproape la lelin, acum a mers la baie aproape nesusţinută"

Primul pacient de la Slatina a fost o femeie, care se află joi, 27 august 2020, în a doua zi de tratament cu Remdesivir. Tratamentul se recomandă de principiu între 5 şi 10, zile, însă îşi arată efectele benefice din primele 5 zile - spune dr. Marius Ionescu, şeful secţiei Boli Infecţioase din cadrul SJU Slatina, fiind de susţinere.

„Am şi introdus terapia cu Remdesivir la o pacientă, astăzi este deja a doua zi. Exact cum scrie la cărţi, îl vom administra timp de 5 zile, să vedem evoluţia. În principiu se recomandă 5-10 zile. Avem nişte criterii pe care ne bazăm, mai exact trebuie să aibă saturaţia sub 94% fără oxigen suplimentar sau doar cu oxigen suplimentar, să aibă infiltrate pulmonare şi să nu necesite măsuri de terapie intensivă de genul ventilaţie mecanică, intubaj, mască de CPAP, BPAP sau ECMO. Pacienţii vor beneficia de Remdesivir, să sperăm că vom mai putea aduce, în fazele precoce ale bolii, dar în momentul în care încep să desatureze. În formă de boală medie“, a precizat medicul, potrivit adevarul.ro.

Primele semne că tratamentul funcţionează s-au văzut deja, a spus medicul.

„La pacienta pe care am iniţiat-o pe Remdesivir am văzut o îmbunătăţire deja de astăzi, adică, practic prima îmbunătăţire o poţi vedea la primele 24 ore după prima administrare, şi chiar s-a văzut. Obosea aproape la leşin până la toaletă, acum deja a fost prima oară la baie aproape nesusţinută. Cu uşoare ameţeli, cu o oboseală, normal, cu un pic de dispnee, dar s-a simţit vizibil mai bine astăzi. Şi o să vedem, din 24 în 24 ore reevaluăm situaţia. Bineînţeles, cu analize de control, cu tot, ca să vedem cum evoluează clinic“, a declarat dr. Ionescu.

Evoluţia pacienţilor cu COVID este aproape imprevizibilă, aşa că este greu de precizat dacă şi alţi pacienţi se află (era vorba de momentul discuţiei) în situaţia de a li se administra Remdesivir.

„Boala are o evoluţie în dinamică. Dimineaţa eşti bine iar seara poţi să fii, Doamne-fereşte, critic, adică e de urmărit efectiv, nu pot să vă spun dacă mai am sau nu mai am pacienţi. Avem pacienţi care sunt oscilanţi în momentul de faţă, sunt undeva la graniţă. Să vedem dacă-i scoatem la capăt cu tratamentul pe care l-am făcut până acum. Dacă va fi nevoie, bineînţeles că vom apela şi la Remdesivir. Sper să mai primim, voi vorbi cu responsabilii de la farmacie să vedem cum putem să mai aducem“, a completat dr. Ionescu, menţionând că din cantitatea primită până acum se pot trata 6-7 pacienţi.

Şi la spitalul din Caracal, spital suport-COVID, s-a administrat joi, 27 august 2020, pentru prima dată Remdesivir unui pacient COVID.

„Astăzi am avut pacientul potrivit, pentru că este rezervat cazurilor grave care desaturează. Nu poţi să-l foloseşti la orice pacient, este rezervat pacienţilor cu hipoxie. Ei nu sunt de băgat pe ventilator, sunt între şi între, între a fi intubaţi, caz grav, care începe să desatureze, şi trebuie să prinzi momentul acela în care nici nu ajunge la intubaţie“, a declarat directorul medical al spitalului, dr. Alexandra Popa.

Pacientul tratat la Caracal care a primit medicamentul introdus în terapia COVID în din ce în ce mai multe spitale din România are aproximativ 60 ani.

La niciunul dintre spitale medicii nu sunt la acest moment în situaţia de a decide căror pacienţi să le fie administrat cu prioritate medicamentul îndelung aşteptat, pentru că flacoanele primite asigură la acest moment necesităţile.

Remdesivir, comercializat sub denumirea comercială Veklury, a devenit la 3 iulie 2020 primul tratament autorizat pentru tratarea COVId-19 în Uniunea Europeană, însă continuă să fie monitorizat pentru a se asigura siguranţa administrării.

„La 3 iulie, Remdesivir a devenit primul tratament autorizat, acesta primind o autorizaţie de introducere pe piaţă condiţionată. Această autorizaţie facilitează accesul timpuriu la medicamente în situaţii de urgenţă în domeniul sănătăţii publice, cum este actuala pandemie.â