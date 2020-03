Ce face Raed Arafat când ajunge acasă. Cum se protejează şeful DSU de coronavirus

Raed Arafat a declarat că pandemia de coronavirus este o situație pe care nimeni nu are cum să o controleze 100%, dar răspândirea ei poate fi limitată. "Pantofii sunt scoși la intrare, îi țin în casă, în apartament, dar la intrare. Am scos hainele de afară. Am un gel pe bază de alcool pe care-l folosesc după ce mă spăl pe mâini. De regulă, cămașa și hainele merg la spălat. Oricum, virusul nu se ia de pe haină, decât dacă cineva a strănutat pe tine. Chiar dacă ajunge pe haine, tot o să moară. Se ia mai ales de pe suprafețe sau dacă cineva a tușit sau strănutat spre tine. Se ia dacă eu tușesc sau strănut în palmă și pun mâna pe o suprafață și peste câteva ore vine altcineva și pune mâna pe respectiva suprafață apoi pune mâna pe față." a spus Raed Arafat, la A3.

Șeful DSU a amintit că atunci când a fost SARS, s-au infectat persoanele de la un anumit etaj dintr-un hotel. După anchetă, s-a constatat că una dintre persoanele infectate a apăsat pe butonul de la etajul respectiv. Cei care s-au infectat ulterior sunt cei care au apăsat pe buton după respectiva persoană infectată.

Raed Arafat a mai spus că e foarte corect să apeși pe butonul din lift cu un șervețel sau cu cheia. Totodată, șeful DSU a mai precizat că telefonul trebuie dezinfectat, fructele trebuie spălate, pentru că nu există riscul să iei de pe fruct, însă există riscul să iei de pe ambalaje, dacă a pus mâna pe ele anterior cineva infectat.

Șeful DSU este de părere că numărul mic de cazuri de infectare cu coronavirus pe teritoriul României reprezintă o portiță pentru a acționa corect și pentru a opri răspândirea virusului. "Avem un pic de timp să acționăm corect”, a completat Raed Arafat.

Nu se știe cât va dura acestă pandemie

„Săptămâni sigur va mai dura, poate două luni, poate o lună jumate, poate mai mult, poate mai puțin. Nimeni nu știe, lumea trebuie să se pregătească psihologic.”, a mai spus șeful Direcției pentru Situații de Urgență.

Trei decese au fost înregistrate pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus, bărbatul cu cancer în fază terminală internat la Craiova, al cărui deces a fost deja anunţat, un bărbat de 74 de ani care avea o boală cronică şi se afla în programul de dializă, internat la Spitalul ”Victor Babeş” din Capitală şi un bărbat de 70 din Neamţ care avea şi alte afecţiuni, omul de afaceri Vasile Ouatu. Alte 66 de persoane, cu vârsta cuprinsă între 9 ani şi 74 ani. au fost diagnosticate cu COVID-19, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând la 433, 64 de persoane fiind declarate vindecate. Opt cetăţeni români aflaţi în străinătate au decedat în urma infectării cu coronavirus. Au fost deschise 129 de dosare penale, pentru zădărnicirea combaterii bolilor şi au fost aplicate 520 de sancţiuni contravenţionale.