Ce faci cand ingerasul tau injura?

Daca i-ai explicat copilului ca e un cuvant urat si ca nu trebuie sa-l foloseasca si el continua s-o faca, ce metode adopti ca sa-l dezbari de obiceiul prost? Expertii in parenting de la GALTime.com ne dau cateva idei.



Prima ar fi sa nu reactionezi nicicum, mai ales atunci cand copilul evident te testeaza, stiind ca e un cuvant urat. De multe ori, daca nu obtin nici o reactie, copiii isi vor pierde interesul in acele cuvinte si nu le vor mai folosi. Suna bine, dar... daca nu functioneaza? Ii mai explici o data ca e un cuvant urat, pe care nici adultii n-ar trebui sa-l foloseasca si ii oferi un substitut ("fir-ar sa fie!", "da-o-ncolo!", "las-o jos!", "du-te si lasa-ma!"), ocazie cu care iti poti lasa imaginatia sa zburde si chiar poti face un joc in care sa inventati impreuna expresii amuzante dar inocente, cu care sa inlocuiasca vorbele urate atunci cand vor sa-si exprime furia sau frustrarea.



Daca ai un copil mai mare si vulgaritatile i-au intra in obisnuinta sau le foloseste ca sa te sfideze, amendeaza-l! Pune pe masa din bucatarie un borcan in care sa il obligi sa adauge o suma fixa, stabilita la inceput, pentru fiecare injuratura folosita. Ca sa fie totul corect, fa cate un borcan similar si pentru restul membrilor familiei (pentru ca nici noi nu suntem sfinti, toti mai scapam cate o injuratura) si faci din curatarea limbajului un proiect de familie. In felul acesta copilul nu se va simti persecutat sau nedreptatit.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.