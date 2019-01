Ce înseamnă când visezi zăpadă. La ce sentimente trebuie să fii atent

Ce inseamna cand visezi zapada. Emotii

Zapada, ca forma a apei, este o reprezentare a emotiilor. Zapada in vis poate indica o zona in fata de care ai sentimente de raceala, de care vrei sa te distantezi. Visele cu zapada pot aparea in momentele in care este epuizat din punct de vedere emotional si iti pot transmite mesajul ca ai nevoie de o pauza, de o distantare de o anumita situatie. Mai poate insemna ca in relatia de cuplu sunt vremuri tulburi sau poate ca te simti singur.

Zapada poate insemna blocarea luminii. Ai sentimente confuze legate de un anumit eveniment.

Ce inseamna cand visezi zapada. Dorinte reprimate

Zapada poate fi si simbolul dorintelor reprimate sau al gandirii critice. Cand visezi ca te misti greu printre nameti inseamna ca vei avea noroc, daca vei munci mult.

Ce inseamna cand visezi zapada. Noroc

Cand visezi zapada ce cade din ramurile copacilor este semn ca vei avea noroc in investitii. Daca visezi ca indepartezi zapada cu lopata inseamna ca va trebui sa fii atent la actiunile fata de tine ale unei persoane influente .

Ce inseamna cand visezi zapada. Uitare si iertare

Zapada poate ascunde lucruri. Tu ce vrei sa uiti sau sa ierti?

Ce inseamna cand visezi zapada. Inceputuri

Cand visezi ca zapada se topeste, inseamna ca poti lua hotararea unui nou inceput. Vremea rece este pe sfarsite, iar primavara sufletului tau este aproape. Topirea zapezii presupune dezvoltarea personala.

