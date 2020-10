Ce măsuri recomandă Ministrul Educaţiei pentru copiii care locuiesc în case fără curent electric

Întrebată luni seară, la o emisiune tv, cum a rezolvat problema elevilor care nu beneficiază de curent electric acasă și nu pot folosi tabletele, Monica Anisie a enumerat o serie de solutii.

"S-au luat și astfel de măsuri încă din perioada în care am fost în situația de urgență. Cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem on-line. Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea.

Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu televiziunea română programul tele-școală, prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale", a declarat Monica Anisie la Realitatea Plus.

Conform Ministerului Energiei, în 2019, România avea 52.233 de gospodării neracordate la reţeaua naţională de curent electric. 28% dintre elevi și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau total resursele materiale necesare învățământului online, susţine un studiu realizat de organizaţia Salvaţi Copiii România.

Pentru aceştia soluţiile guvernului întârzie să apară.

Şi preşedintele Klaus Iohannis, întrebat luni, într-o conferinţă de presă, despre elevii care nu au avut posibilitatea în prima lună de şcoală să înveţe online pentru că nu aveau tablete sau internet sau curent electric, a spus că "noi vorbim de o catastrofă, nu de nişte detalii administrative", asigurând că se caută soluţii pentru fiecare caz în parte.