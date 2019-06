Horoscop. Ce omoară dragostea la fiecare zodie. Ai grija ce să NU faci ca să NU rămâi singur

Iata cum arata continuarea pentru fiecare zodie a frazei „Te voi iubi pana cand..."

BERBEC

Te voi iubi pana cand... ma vei trada

Berbecul este foarte pasional si hotarat. Nativii zodiei sunt foarte grijulii cu persoanele pe care le iubesc si in care au incredere oarba. Insa cand se ajunge la tradare, la manipulare sau la jocul cu focul, s-a terminat.

TAUR

Te voi iubi pana cand... ma vei rani

Taurul este o fire dependenta si loiala. Este greu sa convingi un Taur sa renunte la o relatie in care a investit sentimente profunde, insa va renunta fara sa clipeasca daca partenerul nu-i mai raspunde la iubire. Rupe-i inima si n-o sa-l mai vezi vreodata in viata ta!

GEMENI

Te voi iubi pana cand... vei face pe desteptul cu mine

Gemenii au doua puncte forte: comunicarea si intelectul. Ei se mandresc cu abilitatea lor de a gandi deschis, de a gasi rapid solutii. Insa daca incerci sa-i plimbi cu vorba, sa-i manipulezi, sa te joci cu sentimentele lor, s-a cam terminat cu relatia.

Continuarea horoscopului pe sfatulparintilor.ro.