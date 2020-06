Ce pensie vei primi dacă nu cotizezi la stat. Suma minimă care ţi se cuvine, potrivit legii

Potrivit ministrului Muncii, cei care nu au cotizat deloc vor primi de la stat suma de 704 lei. Aceasta ar fi cea stabilita prin lege pentru 2020.

„Cu privire la pensia minima, in acest moment, plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra a fost ca, in raport cu presiunea pe bugetul pe 2020, cuantumul trebuie sa ramana acelasi, vorbim de 704 lei. Este vorba despre pensiile celor care nu au cotizat in sistemul de pensii si pentru care statul gaseste, totusi, indreptatit, sa acorde o suma pentru acoperirea, e adevarat, insuficienta pentru nevoile acestor oameni", declara Violeta Alexandru, Ministrul Muncii.

De cealaltă parte, cei care au muncit timp de 35 de ani pe salariul mediu pe economie vor primi o pensie de 1.630 lei, conform celor de la zf.ro

Din aceasta suma, conform aceluiasi calcul, 1.080 de lei provin de la Pilonul 1, reprezentat de sistemul public de pensii. 545 de lei vin de la fondul de pensii private, adica Pilonul II. Conform FA, asta presupune o contributie de 3,75 la suta din salariul brut catre Pilonul II.

