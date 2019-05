Ce poţi învăţa despre iubire de la un bărbat mai în vârstă

O fi experienta lui de viata, mai vasta si din care poti acum invata, ori poate faptul ca te provoaca sa gandesti si sa simti totul in profunzime; cert e ca, in doi, „imprumutam" mereu unul de la altul cate ceva, asa ca alege intotdeauna un partener care te poate ghida si iti poate fi, in acelasi timp, mentor si iubit.

1. Nu varsta e importanta, ci maturitatea emotionala

Nu toti barbatii maturi sunt si maturi emotional, asa cum nu toti cei tineri sunt niste adolescenti intarziati. Totusi, e foarte adevarat ca barbatii, spre deosebire de femei, ating maturitatea emotionala ceva mai tarziu, cand sunt ceva mai „copti" si au o idee destul de bine conturata despre propria identitate si despre ce vor de la viata (si de la o relatie de cuplu).

Daca ai norocul sa dai peste un partener care intelege ce inseamna empatia, e capabil sa vorbeasca deschis despre sentimentele lui si nu se teme sa se arate vulnerabil in fata ta (e suficient de sigur pe masculinitatea lui incat sa poata face asta), nu renunta la el indiferent cate piedici aveti de infruntat pentru a va proteja relatia.

2. Un tel comun va mentine impreuna

Cuplurile se formeaza din diverse motive – atractie fizica puternica, nevoia de companie, o prietenie stransa trecuta la nivelul urmator –, dar rezista in timp numai atunci cand partenerii impartasesc aceleasi conceptii despre viata si isi doresc sa lucreze impreuna pentru atingerea unui obiectiv comun.

Cu alte cuvinte, poti avea o relatie stabila si implinita doar daca simti ca faci parte dintr-o echipa (nu ca te lupti singur cu morile de vant) si esti dispus/a sa faci totul pentru a construi ceva durabil impreuna cu omul de langa tine.

