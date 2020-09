Ce s-a întâmplat, de fapt, între Brigitte şi Florin Pastramă în parcarea supermarketului: "Aşa ne iubim noi"

"Ce s-a întâmplat, așa este când te iubești prea mult, toate chestiile încep de la condus. Nu-mi place că ia viteze prea multe, eu comentez de fiecare dată când conduce, când face parcări cu spatele le fac eu. Era să lovească o mașină și m-am enervat că era să lovească mașina și tocmai ce am reparat-o și n-am mai vrut să o mai lovesc încă o dată, abia ce am făcut-o și s-a enervat și asta s-a întâmplat", a declarat Brigitte Pastramă pentru spynews.ro.

La rândul său, Florin a confirmat că respectivul conflict a pornit de la nemulţumirea Brigittei legată de modul în care el a condus maşina.

"Așa ne iubim noi, nu i-a plăcut cum am condus și i-am zis treci tu la volan. Îi spun că o iubesc mult și îi mulțumesc lui Dumenezeu că mi-a dat-o pe Brigitte așa cum e ea, cum nu îi place cum conduc", a declarat și Florin Pastramă pentru sursa citată.

Brigitte, ameninţată de fost iubită a lui Florin Pastramă

Cu doar o zi înaintea scandalului din parcarea supermarketului, Brigitte a făcut public un mesaj pe care l-a primit de la Raluca Podea, fosta iubită a soțului ei. În respectivul mesaj, Raluca îi ameninţă şi îi şantajează pe cei doi. Tânăra îi cere bani lui Florin, bani cu care, se pare, mama ei l-ar fi împrumutat pe acesta. Raluca ameninţă că, dacă nu va primi respectivii bani, "îi va distruge". Mesajul este plin de cuvinte licenţioase.

”Eu nici nu știam de existența ei, când m-am trezit cu mesajul ăsta. Nici nu știam eu ce treburi are cu Florin. El nici nu era cu mine. Zi, Doamne ajuta, că nu ți-am făcut plângere penală. Puteam să-i fac, dar nu am vrut. (…) Am vorbit eu vreodată despre tine? Am vorbit pur și simplu atunci când am fost măscărită de tine prin presă. Nu mă cunoaște personal, dar nu vreau să dezgrop morții. Să nu se mai dea cine nu este pe spinarea mea și a lui Florin”, a declarat Brigitte la Antena Stars.