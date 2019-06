Ce sa faci cand te doare burta. 7 trucuri rapide

Iata ce sa faci cand te doare burta.

1. Mergi la baie

In momentele in care ai dureri de burta, crampe si chiar strari de greata, poti avea nevoie de o vizita la baie. Inainte de a incerca orice altceva, stai pe toaleta cateva minute, usor aplecat in fata, cu genunchii ridicati spre piept. Pozitia este naturala si incurajeaza eliminarea scaunului, fara sa pui presiune pe intestine. Este recomandat sa nu apesi pe burta sau sa fortezi eliminarea scaunului. Acest lucru poate duce la aparitia hemoroizilor.

Daca scaunul este cu sange cere imediat sfatul medicului.

2. Comprese calde

Incalzirea stomacului poate ajuta la relaxarea muschilor si la reducerea crampelor. Poti folosi sticle cu apa calda, comprese calde, patura electrica, pe care sa le tii pe burta pentru cateva minute. Daca n-ai niciunul din elementele enumerate mai sus, umple o soseta cu orez si tine-o la microunde un minut-doua.

3. Ridica-te in picioare si atinge-ti degetele de la picioare

Indigestia usoara poate fi rezolvata prin eliminarea gazelor din intestine. Iti poti ajuta corpul sa elimine mai usor gazele cu aceste exercitii foarte simple de gimnastica: iti indrepti corpul, apoi te apleci pentru a-ti prinde degetele de la picioare. Sau stai intins in pat, apoi ridica picioarele (sau ridica genunchii la piept).

