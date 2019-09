Ce sa faci si ce sa nu faci atunci cand iti stabilesti o intalnire online

In ultimii ani, intalnire on line au luat din ce in ce mai mare amploare. Intr-o epoca a tehnologiei, in care cu totii muncim foarte mult, e din ce in ce mai putin probabil sa cunosti in oras sau in cercuri de prieteni jumatatea la care visezi. Si atunci, recurgi la varianta on line, care, insa, are si ea regulile ei de politete.