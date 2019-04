Ce se intampla in corpul tau daca bei apa cu stafide dimineata. Efecte uluitoate!

Stafidele sunt un superaliment datorita vitaminelor, fibrelor si mineralelor pe care le contin din abundenta. Tocmai de aceea, atat doctorii, cat si nutritionistii recomanda stafidele in orice dieta. S-a descoperit ca beneficiile acestor minunate alimente sunt chiar mai puternice daca le lasam peste noapte in apa si abia apoi le consumam. Apa dizolva toate mineralele care se gasesc in coaja unei stafide si de aceea sunt chiar mai sanatoase daca la mancam dimineata.