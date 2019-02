Ce semnificaţie are aniversarea nunţii de la 1 la 100 de ani. Ce cadou să cumperi sărbătoriţilor

Cu timpul, insa, fiecarui an de casnicie i s-a dat o alta semnificatie. Vei afla in articolul urmator ce semnificate are aniversarea nuntii, de la 1 an la 100 de ani. Dar si ce cadou ar fi potrivit sa-i cumperi partenerului. De asemenea, daca esti invitat la o astfel de aniversare, vei sti ce cadou sa iei pentru cuplul respectiv.

Anul 1: Nunta de Hartie

Flori asociate: Garoafe/Panselute

Piatra pretioasa asociata: Perla

I se spune Nunta de Hartie pentru ca multi ajung la "hartiile de divort". De asemenea, hartia poate fi fragila si, daca nu este intretinuta corespunzator, se distruge repede. Dar mai poate fi si simbolul colii de hartie pe care iti poti scrie povestea de dragoste.

Cadouri pentru parteneri

Pentru nunta de hartie, cel mai potrivit cadou ar fi ceva de hartie, nu? Dar de ce nu ai face ceva deosebit. De exemplu sa cumperi o stea si sa o numesti cu numele partenerului, apoi sa-i prezinti certificatul. Sau poate sa-i comanzi horoscopul personal. Sau sa-i oferi un voucher-cadou pentru experienta la care viseaza de mult (un curs auto, un salt cu parasuta, o sedinta la spa etc.). Sau daca esti genul romantic, scrie-i o scrisoare de dragoste.

Cadouri pentru aniversati

Un album foto in care sa-si stranga amintirile

Bilete de avion pentru o vacanta romantica

Gravuri, picturi, tablouri cu care sa-si infrumuseteze casa

Un calendar personalizat cu sarbatoritii

Un tablou inramat cu sarbatoritii

Bilete la un meci/spectacol/concert.

Anul 2: Nunta de Bumbac

Flori asociate: Mararita (Cosmos)

Piatra pretioasa asociata: Granat

I se spune Nunta de Bumbac pentru ca bumbacul este o planta rezistenta, care se adapteaza usor. Pana sa ajunga aici, probabil ca ati au avut de infruntat cateva furtuni impreuna. Daca le-ati depasit, felicitari!

Cadouri pentru parteneri

Pentru nunta de bumbac, nu trebuie sa fii extravagant. Dar, totusi, daca v-ati face cadou o noua luna de miere?

Cadouri pentru aniversati

Halate de baie asortate

Lenjerie de pat

Accesorii pentru dormitor

Anul 3: Nunta de Piele

Flori asociate: Cercelus

Piatra pretioasa asociata: Piatra Lunii

I se spune Nunta de Piele pentru ca pielea ofera adapost si securitate. Stramosii nostri foloseau pielea pentru a-si construi haine si adaposturi. Iar, la 3 ani, casnicie se presupune ca este sigura si fiecare are grija de celalalt.

