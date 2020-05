Ce spune culoarea ochilor despre tine

Dincolo de miracolele biologice, ochii au reprezentat o sursa de inspiratie pentru cercetatorii din toate domeniile. Va prezentam in continuare cateva dintre descoperirile lor.

Ochi inchisi la culoare vs ochi deschisi la culoare

Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Pittsburg, femeile cu ochii deschisi la culoare nasc mai usor decat cele cu ochii inchisi la culoare. Tot ei au descoperit ca persoanele cu ochii deschisi la culoare au nevoie de mai mult alcool pentru a se imbata, decat cei cu ochii inchisi la culoare. De vina este melanina, pigmentul care da culoare ochilor. Cu cat este mai multa, cu atat ochii sunt mai inchisi la culoare, si cu atat persoana respectiva este mai sensibila la alcool.

Un studiu publicat in jurnalul Personality and Individual Differences a scos la iveala faptul ca melanina faciliteaza si conexiunile electrice de la nivelul creierului. Astfel, persoanele cu ochii inchisi la culoare au viteza de reactie mai mare decat cele cu ochii deschisi la culoare. In schimb, persoanele cu ochii deschisi la culoare sunt mai bune la activitatile care necesita planificare, cum ar fi invatatul sau jocul de golf.

Cum rezulta culoarea ochilor

De ce unii copii se nasc cu ochii albastri, pentru ca la maturitate sa aiba ochii caprui sau negri? Cauza este cantitatea de melanina din celulele irisului. Mai multa melanina genereaza culoarea caprui sau negru, pe cand mai putina inseamna ochi albastri. Cand se nasc, bebelusii au foarte putina melanina, insa dupa o perioada de 6, pana la 36 de luni, nivelul acestei proteine se modifica, generand culoarea definitiva a ochilor copilului.

