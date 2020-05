Ce spune Virgil Musta despre medicamentul pe care Donald Trump l-a luat pentru a preveni îmbolnăvirea cu COVID

"Eu cred că în acest caz avem de-a face cu un război între companiile de medicamente și între diferite guverne. Noi folosim Hidroxiclorochina în programul național, dar în anumite condiții. Nu la toată lumea, ci în funcție de niște parametri biologici de EKG și la persoane care nu au risc. Iar dozele sunt mai mici decât dozele care erau recomandate în aceste țări vestice.

Vom vedea dacă și în România se va lua hotărârea ca să nu mai fie folosit acest medicament, pentru că mai multe țări din Europa și OMS au întrerupt toate studiile clinice cu acest produs și s-a recomandat ca să facă la fel.

Pericol există dacă nu este dată în condiții de spital și cu o evaluare corectă a pacientului. Dar, din pacienții pe care noi i-am tratat cu această schemă terapeutică, nu am avut nicio problemă. Un singur pacient a prezentat o tulburare de ritm cardiac, moment în care am oprit această medicație. (...) Folosirea preventivă a acestui medicament a fost discutată la nivel mondial. Din ce știu eu, din păcate și la noi în țară există persoane care fără recomandare medicală iau acest tratament.

Se știe, că atunci când a început pandemia în România s-au golit farmaciile și mulți au luat hidroxiclorochină, oamenii făcându-și stocuri acasă pentru a lua în caz de nevoie.

Știu că există această practică, de a lua medicamentul profilactic. Noi nu l-am recomandat, dar, din păcate, fiecare face cum consideră", a spus medicul Virgil Musta.

Un medicament prevăzut în protocolul de tratament pentru COVID-19 în România nu mai este autorizat în Franţa

Tratamentul cu hidroxiclorochină împotriva Covid-19 nu mai este autorizat în Franța. Medicamentul, comercializat sub numele Plaquenil, este folosit şi în România. Vă reamintim că Ministerul Sănătății din România a aprobat săptămâna trecută noul protocol de tratament pentru coronavirus. Potrivit acestuia, hidroxiclorochina este recomandată în tratamentul infecțiilor cu noul coronavirus.

De la sfârşitul lunii martie, hidroxiclorochina putea fi prescrisă în Franţa cu titlu derogatoriu doar în spitale şi numai în cazul pacienţilor cu COVID-19 aflaţi în stare gravă.



Hidroxiclorochina, promovată în Franţa de controversatul specialist în boli infecţioase Didier Raoult şi apărată de preşedintele american Donald Trump şi de cel brazilian Jair Bolsonaro, este un medicament derivat din clorochina folosită la tratarea malariei.



Însă, un studiu publicat săptămâna trecută în prestigioasa revistă medicală The Lancet şi efectuat pe 96.000 de pacienţi, relevă că atât clorochina cât şi hidroxiclorochina nu şi-au dovedit eficacitatea împotriva COVID-19 în cazul bolnavilor spitalizaţi şi, în plus, această moleculă creşte riscul de aritmie cardiacă şi de deces.



Decizia guvernului francez vine în urma unui aviz nefavorabil dat marţi de Înaltul Consiliu pentru Sănătate Publică (HCSP), sesizat de Guvern după publicarea studiului în The Lancet. HCSP a recomandat "să nu se utilizeze hidroxiclorochina în tratamentul COVID-19", cu excepţia studiilor clinice.



Medicamentul, comercializat sub numele Plaquenil în Franţa, este unul dintre numeroasele tratamente testate după izbucnirea epidemiei de COVID-19. El este prescris şi în tratamentul împotriva bolilor autoimune, a lupusului şi artritei reumatoide.