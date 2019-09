Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de o pensie de 5654 de lei pe lună

Claudiu Nasui a postat pe pagina lui de Facebook un studiu potrivit caruia, daca s-ar cotiza 100% la pilonul 2 de pensii, pensia medie ar fi de 5.654 lei lunar.

Suma este semnificativ mai mare fata de valoarea medie actuala, care se situeaza la 1.235 lei lunar.

"Pilonul 2 poate fi solutia pentru o batranete fara griji financiare pentru romani. "Desi statul a pus bete in roate incontinuu pilonului 2 de pensii, acesta are un potential semnificativ pentru fiecare din noi care cotizam la el. Am facut nu demult un calcul care detaliaza cum ar arata o pensie dupa 35 de ani de cotizat CAS in totalitate la pilonul 2, dintr-un salariu mediu si cu un randament minim al P2 de 2.82% (acum este 4,367%). Aici puteti gasi detaliile (http://bit.ly/2mp2U6u) si cert este ca pensia medie in Romania ar fi de peste 5.000 de lei. Aceasta suma ar fi una decenta cu care sa ne putem gospodari la batranete. In momentul de fata, stiti cat este pensia medie lunara la stat acum? 1.235 de lei.

"Acest lucru poate fi explicat clar prin lipsa de interes a statului de a face investitii inteligente pe termen lung cand vine vorba de viitorul nostru, al contribuabililor. Statul roman acopera cheltuielile de zi pe maine, prin imprumuturi repetate si paguboase.

"Cresterea cotizatiei la P2 si largirea investitiilor facute prin acesta este un plus atat pentru noi, cei care cotizam, cat si pentru stat, daca lucrurile sunt facute inteligent si responsabil. Acest fond poate duce la cresterea investitiilor in pietele de capital sau in titlurile de stat. Insa principalul atu este ca ofera o sursa stabila pentru plata pensiilor.

"Am dezbatut acest subiect cu cei de la Financial Intelligence, iar articolul detaliat il puteti gasi aici: http://bit.ly/2mQGjzJ. Propunerile din acest interviu se bazeaza, printre altele, pe exemplul fondului suveran de investitii din Norvegia, dar ia in calcul contextul nostru si randamentul deja dovedit a investitiilor de pana acum prin P2. In fond, ce alte investitii facute de stat au mai adus la buget peste 11 miliarde de lei, fara sa necesite cheltuieli de "n" ori mai mari?", a scris Claudiu Nasui pe Facebook.