Cea mai bună ciclistă de anduranţă a României a decedat luni într-un tragic accident în Munţii Banatului

Anuntul a fost facut de Iulian Ene, presedintele Asociatiei Adevaratii Veloprieteni, pe pagina sa de Facebook.

"Din pacate, astazi dimineata am aflat ca una dintre cele mai bune prietene si cea mai buna ciclista de anduranta a Romaniei, Cristina Berna, a plecat catre ceruri!!! A suferit un tragic accident in timp ce pedala prin Muntii Banatului, singura, asa cum alesese sa o faca aproape in tot acest an, an al pandemiei, din cauza careia si alesese ca in 2020 sa nu mai parcurga brevete pentru omologare, ci doar trasee de anduranta, singura, pentru a-si dovedi ca este puternica. De aproape 5 ani, anduranta facea parte din viata ei. Nu concepea viata fara mers pe bicicleta. Ne-am cunoscut prima data in 2015, la un antrenament catre Ruse, pe un traseu de 200 de km. M-a impresionat de la inceput cat de puternica si ambitioasa era. Peste ani, a dovedit-o din plin. An de an, a obtinut titlul de RANDONN"OR Romania la feminin, oferit ciciclistei cu cei mai multi km pedalati in brevete. A reusit sa fie printre primele cicliste din Romania prezente atat la London-Edinburgh-London, cat si la Paris-Brest-Paris. Isi dorea sa fie din nou prezenta in 2021 la LEL, in Marea Britanie. Chiar daca, in acest an, alesese sa faca anduranta fara recunoasterea internationala, era hotarata sa revina in 2021, mult mai puternica. Din pacate, Dumnezeu a ales altfel...

Inca nu reusesc sa imi revin din soc si probabil va trece mult timp sa inteleg de ce in acest an isi propusese sa mearga singura, singura pe trasee de anduranta foarte dificile, departe de casa, prin munti. De asemenea, in toti acesti ani, s-a dovedit unul dintre cei mai activi voluntari in cadrul evenimentelor organizate de noi. Un adevarat OM, un suflet imens, pe care eu, Carolin si toti prietenii ei ii vom simti lipsa. Draga Cristina, nu te vom uita NICIODATA!

Dumnezeu sa te odihneasca-n pace!",a scris Ene pe Facebook.

"O femeie de 51 de ani, din municipiul Bucuresti in timp ce conducea o bicicleta pe DJ 607 B, in panta din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei de mers si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa de un barbat de 47 de ani, din Punghina.

In urma impactului a rezultat decesul biciclistei. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a transmis şi IPJ Mehedinţi.

