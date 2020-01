Cea mai mare invazie de lăcuste din Africa ultimilor 25 de ani a înnegrit cerul VIDEO

ONU solicită ajutor în combaterea lăcustelor şi avertizează că inmulţirea necontroolată a acestora poate duce la situaţii şi mai grave şi la extinderea fenomenului spre Egipt, Sudan, Eritreea, Yemen şi Arabia Saudită.

Roiurile imense de lăcuste devorează toată vegetaţia întâlnită în cale, în ţări precum Somalia şi Etiopia, unde hrana este oricum puţină. După ce au devastat cele două ţări, norii de lăcuste au ajuns acum deasupra Kenyei, unde e consemnată ca cea mai mare invazie din ultimii 70 de ani. Un roi de 60 de kilometri lungime şi 40 de kilometri lăţime au invadat aproximativ 70.000 de hectare de teren, iar fermierii au fost nevoiţi să ceară ajutor din partea poliţiei locale pentru a combate insectele cu fum şi gaze lacrimogene.

Un roi de lăcuste de asemenea dimensiuni are peste 10.000 de miliarde de insecte şi poate devora într-o zi, în teorie, hrana pe care ar consuma-o 2 miliarde de oameni.

