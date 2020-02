Cea mai spectaculoasă navă de război construită în România. A costat 400 de milioane de euro şi a fost gata în doi ani VIDEO

Nava de patrulare, Offshore Patrol Vessel 1900 - "PNS Yarmook", este una modernă, construită după cerinţele beneficiarului, armamentul şi celelalte echipamente urmând a fi montate pe corvetă în Pakistan.

"În ultimii trei ani am lucrat la acest proiect, la această navă, după licitaţia iniţială din Pakistan. Iar în iunie 2016 am fost aleşi ca ofertanţi preferaţi pentru acest proiect. Proiectul a purtat numele de Corvetă 1900. Nava a fost construită în conformitate cu specificaţiile din Pakistan, noi doar am construit nava, echipamentul, armamentul şi celelalte echipamente vor fi montate şi vor fi puse la navă în Pakistan", a declarat consilierul în domeniul naval Ed Veen, din partea constructorului, firma olandeză Damen.

Potrivit acestuia, nava este construită pentru operaţiuni maritime de securitate, "operaţiuni vamale, cele legate de poliţie, antipiraterie".

"Diferenţa între o navă cum este aceasta şi o fregată din Olanda este că nava aceasta a fost construită cu specificaţiile comerciale, ceea ce face ca procesul de construcţie să fie relativ mai puţin costisitor, însă aşa cum a cerut Marina Militară din Pakistan s-au adăugat şi nişte elemente specifice navelor militare. Avem o platformă pentru aterizarea elicopterelor, în pupa navei avem o navă rapidă de intervenţie, aceste două elemente mici ale navei sunt foarte rapide, aceasta este caracteristica lor principală. Este o navă modernă care are aceste ambarcaţiuni rapide, însă mici pentru îndeplinirea obiectivelor sale", a mai spus Ed Veen.

Conform reprezentanţilor Şantierului Naval Damen Galaţi, nava are lungimea de 91,25 metri, lăţimea de 14 metri, înălţimea de aproape 31 de metri, pescajul navei goale fiind de 3,75 metri, iar tonajul brut de 2.843 tone, cu putere de 4 x 2.525 bkW - propulsie în linie. Construirea efectivă a navei a durat un an şi opt luni, valoarea contractului fiind între 350 şi 400 milioane de euro.

"O a doua corvetă pentru Marina Militară din Pakistan este deja în lucru", au menţionat reprezentanţi ai şantierului naval de la Galaţi.