Cea mai valoroasă lecţie de voinţă şi ambiţie! Un bătrân dă cu coasa din scaunul rulant VIDEO

"Pentru mine a fost o dimineata normala, pentru el cred ca la fel. Dar dupa ce l-am vazut, dimineata aia a avut o alta nuanta. Am ramas pentru cateva secunde pur si simplu uimit! Mi-am dat seama ca oamenii ca el n-au timp de lamentari, nu-i asa?!", spune internautul Florin Pepene, care a surprins, într-un peisaj idilic, scena unică - bătrânul din scaunul rulant dând cu coasa.

CIteşte şi Michelle Obama, dezvăluiri despre problemele conjugale din timpul mariajului: "Am vrut să-l împing pe Barack pe fereastră"

Imaginile i-au luat prin surprindere pe internauţi, care au distribuit masiv materialul. Comentatorii sunt indignaţi de faptul că oameni apţi de muncă aleg să stea pe ajutoare sociale, în timp ce un bătrân infirm dă cu coasa fără să se plângă.

"Pentru toti puturosii si asistatii sociali, milogii abonati la banul public, luati de priviti ..."

"Pentru ca mai exista oameni cu bun simt,cu omenie si respect de sine,lupta pentru a extirpa lenea,ticăloșia,miloaga și șmecheria merita continuata."

"Este foarte trist că oameni cu grad de infirmitate sunt în postura să facă asemenea munci fizice și că unii îi dau drept model, de parcă așa ar trebui să facă toți care au problemele de sănătate ca ale lor. Un stat puternic are grijă de cei mai vulnerabili cetățeni ai săi și le respectă demnitatea"

"Un om care iubește viața, natura ...Prețuiește fiecare moment . ce sa mai zicem noi ăștia ce privim și dăm laicuri..."

"Știți de ce acest OM nu poate avea o viață decentă ????

Din cauza noastră, suntem prea lasi, prea nesimtiti si imorali, hoți, mincinoși, pentru că sustinem o clasa politica de gunoaie care de 30 de ani ne fura, ne vand, ne imbolnavesc pentru ca ei să isi ofere viata de lux. Cât vreti sa mai traiti in mocirla si minciună, in dezmăt si hotie, in lăcomie si nesimtire sustinand si votând gunoaiele societatii ?", sunt doar câteva din zecile de comentarii ale internauţilor.