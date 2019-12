Ceai de ghimbir. Beneficii, contraindicatii. Cea mai buna reteta de ceai de ghimbir

Ceai de ghimbir beneficii

Efectele ceaiului de ghimbir sunt miraculoase. Iata numai cateva dintre ele:

1. Lupta impotriva cancerului

Multa lume este afectata de cancer, sub diverse forme. Ceaiul de ghimbir are multiple proprietati care protejeaza corpul impotriva cancerului, de la cancerul la plamani, prostata, ovare, colon, pana la cancerul la san, de piele sau la pancreas. In plus, ceaiul de ghimbir poate fi un adjuvant in cazul persoanelor care urmeaza tratament impotriva cancerului, reducand simptomele neplacute ale acestuia (cum ar fi greturile cauzate de chimioterapie).

2. Protejeaza impotriva Alzheimerului

Alzheimerul este o boala neurodegenerative progresiva care distruge sistemul nervos. Ea afecteaza aproximativ 60-70% din populatia de peste 65 de ani a lumii.

Substantele pe care le contine ghimbirul pot incetini degenerarea celulelor creierului si imbunatatesc functile cognitive.

3. De ajutor in cazul sindromului colonului iritabil

Aceasta tulburare digestiva afecteaza milioane de oameni la nivel global. Printre simptome se numara balonare, crampe, gaze, diaree, constipatie, mucus in scaun. Din fericire, proprietatile ghimbirului fac minuni si in cazul persoanelor care sufera de sindromul colonului iritabil.

Ceaiul de ghimbir calmeaza simptomele acestei boli.

