Cehia a destructurat o reţea de spionaj rusă: este "complet distrusă şi decimată"

Poliţia şi serviciile cehe de informaţii au anunţat luni că au destructurat o reţea de spionaj rus care opera de la Ambasada Rusiei la Praga, relatează AFP. Reţeaua de spionaj rusă ar fi fost înfiinţată cu scopul de a ataca ţinte cehe şi străine prin intermediul unor servere informatice.



”Reţeaua a fost complet distrusă şi decimată”, a declarat în Parlament Michal Koudelka, directorul serviciilor cehe de informaţii BIS, citat de agenţia cehă de presă CTK.



Portrivit lui Michal Koudelka, grupul destructurat făcea parte dintr-o reţea creată de Rusia în alte ţări europene - pe al căror nume nu l-a dezvăluit.



”El (grupul) a fost creat de persoane care au legături cu serviciile ruse de informaţii şi a fost finanţat de Rusia şi Ambasada Rusiei”, a declarat Michal Koudelka.



Centrul naţional de luptă împotriva crimei organizate (NCOZ), care a contrinuit la destructurarea reţelei, a refuzt să comenteze cu privire la acest caz pentru AFP, invocând proceduri penale în curs.



În septembrie, agenţia cehă de informaţii NUKIB a dat asigurări că Rusia şi China constituie cele mai mari ameninţări la adresa securităţii cibernetice a Cehiei, o fostă ţată comunistă care a aderat la NATO în 1999.



În august, cotidianul Denik N scria că serviciile militare ruse de informaţii (GRU) se află probabil la originea ultimului atac vizând Ministerul de Externe ceh, care a avut loc în iunie.



În raportul său pe 2017, NUKIB a avertiza că diplomaţi ruşi şi chinezi şi-au internsificat activităţile de spionaj pe teritoriul ceh.



Aceste acuzaţii au provocat o serie de critici din partea preşedintelui ceh Milos Zeman, cunoscut prin poziţia sa împotriva musulmanilor şi în favoarea Beijingului şi Moscovei. Şeful statului ceh a îndemnat agenţia ca mai degrabă să caute terorişti islamişti pe teritoriul Cehiei.

