CEHIA - ANGLIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Meciuri tari în preliminariile Euro 2020. PROGRAMUL MECIURILOR

CEHIA - ANGLIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Preliminariile Euro 2020 au continuat cu partidele etapei a şaptea. Belgia este prima echipă care a obținut calificarea, după 9-0 cu San Marino. Rusia a învins Scoţia cu 4-0, iar Croaţia - Ungaria s-a terminat 3-0.

In grupa A, Anglia conduce clasamentul cu maximum de puncte (golaveraj 19-4), in timp ce Cehia este pe locul 2 (golaveraj 9-8), cu trei succese in cinci meciuri. Anglia s-a impus in fata cehilor cu 5-0 pe teren propriu, iar gazdele de vineri spera la o revansa pe teren propriu. In grupa celor doua mai joaca Kosovo, Muntenegru si Bulgaria, dar ultimele doua par eliminate.

ECHIPELE PROBABILE LA CEHIA – ANGLIA

Cehia: Vaclik; Coufal, Suchy, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Anglia: Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Gomez, Chilwell; Henderson, Rice, Barkley; Sterling, Kane, Sancho

Drept urmare, Anglia slalomeaza fara probleme in grupa A, dupa succese clare cu Muntenegru (5-1), Bulgaria (4-0) si Kosovo (5-3). Generatia de tineri condusa de pe banca de Gareth Southgate trece printr-un moment foarte bun, iar Sterling, Kane si Stones au sanse mari sa obtina inca trei puncte pretioase. Cehia a castigat ultimul meci jucat in preliminarii.

Cehia vine dupa un 3-0 in Muntenegru, dupa ce a pierdut in Kosovo (1-2) si a mai trecut de Bulgaria (2-1). Nationala alb-rosie trece printr-o reconstructie dificila, iar din punct de vedere defensiv vor fi probleme pentru elevii lui Jaroslav Silhavy. Este interesant faptul ca 4 din ultimele 5 meciuri jucate pe teren propriu de cehi s-au incheiat cu scorul de 2-1!

Jucătorii din selecţionata de fotbal a Angliei sunt pregătiţi să iasă de pe teren dacă vor fi victimele unor manifestări rasiste cu ocazia meciurilor din preliminariile EURO 2020 cu Cehia şi Bulgaria, a declarat atacantul Tammy Abraham, citat de BBC.

Anglia va înfrunta Cehia în deplasare, vineri, în cadrul Grupei A a preliminariilor europene. Luni, naţionala Three Lions va juca în Bulgaria, într-un meci cu tribunele parţial închise, din cauza comportamentului rasist al suporterilor de la sud de Dunăre, în luna iunie. Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a convocat o reuniune a echipei, luni, pentru a discuta modul în care jucătorii vor acţiona în cazul în care vor fi ţinta abuzurilor rasiste repetate, pe viitor. 'Dacă i se întâmplă unuia dintre noi, ni întâmplă tuturor', a declarat Abraham. 'Harry Kane (căpitanul Angliei) a spus chiar că, dacă nu suntem mulţumiţi, dacă un jucător nu este fericit, ieşim cu toţii împreună de pe teren', a adăugat atacantul. Protocolul în trei etape al UEFA privind rasismul prevede că arbitrul poate opri meciul în cazul în care apelurile către spectatori nu vor opri abuzurile rasiste faţă de jucători. Forul continental a ordonat închiderea parţială a stadionului naţional al Bulgariei după comportamentul rasist al suporterilor săi la meciurile cu Cehia şi Kosovo, disputate în luna iunie, în preliminariile EURO 2020. Anglia este liderul grupei, cu 12 puncte, şi îşi poate asigura calificarea la turneul final de anul viitor dacă va învinge Cehia, ocupanta locului secund, informează Agerpres.

Vineri

GRUPA A

21:45 Muntenegru - Bulgaria

21:45 Cehia - Anglia

GRUPA B

21:45 Ucraina - Lituania

21:45 Portugalia - Luxemburg

GRUPA H

21:45 Turcia - Albania

21:45 Islanda - Franţa

21:45 Andorra - Moldova

Sâmbătă

GRUPA D

16:00 Georgia - Irlanda

19:00 Danemarca - Elveţia

GRUPA F

19:00 Feroe - România

21:45 Norvegia - Spania

21:45 Malta - Suedia

GRUPA J

19:00 Bosnia - Finlanda

21:45 Liechtenstein - Armenia

21:45 Italia - Grecia