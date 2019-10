Cei 13 profesori acuzati ca au falsificat cataloagele, condamnaţi la închisoare cu suspendare

Cei 13 profesori si secretara unitatii scolare a liceului Tehnologic Ion Ionescu de la Brad, din localitatea Horia, judeţul Neamţ, au fost condamnati, in prima instanta, pentru fals intelectual in inscrisuri oficiale, scrie ziare.com.

Toti cei 14 inculpati au fost condamnati de Judecatoria Roman la cate 1 an si 3 luni inschisoare cu suspendare sub supraveghere.

"Instanta mai retine ca inculpatii nu au mai fost condamnati anterior, iar in cauza de fata, chiar daca au adoptat o pozitie procesuala nesincera, nu au incercat sa zadarniceasca aflarea adevarului ori solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil.

Aceste circumstante, chiar daca nu diminueaza gravitatea fapte lor, permit instantei sa se orienteze catre modalitati de individualizare judiciara neprivative de libertate", motiveaza Judecatoria Roman.

In cazul unor profesori, magistratii au decis amanarea aplicarii pedepsei, ceea ce inseamna ca, daca nu vor savarsi noi fapte penale in perioada de supraveghere, condamnarile nu se vor regasi in cazier. Decizia finala in acest caz urmeaza sa o dea Curtea de Apel Bacau.

Riscul desfiintarii claselor de seral

Niciun profesor nu a recunoscut acuzatiile in acest caz. Doar secretara liceului a recunoscut ca a redactat, in fals, o cerere de retragere de la cursuri in cazul unei eleve, care era trecuta in catalogul clasei a X-a, desi fusese declarata repetenta in clasa a IX-a.

"De asemenea, vor fi avute in vedere aspectele referitoare la motivele si scopul savarsirii infractiunii (inculpatii procedand in aceasta maniera in considerarea riscului desfiintarii claselor de seral si a intentiei cresterii atractivitatii unitatii scolare, respectiv, in ceea ce o priveste pe inculpata D.S.D. (secretara liceului - n.red.) pentru inlaturarea consecintelor unei pretinse erori materiale), lipsa antecedentei penale, conduita inculpatilor anterior comiterii infractiunii si pe parcursul procesului penal, precum si elemente circumstantiale cu caracter personal (nivelul de scolarizare, starea de sanatate, situatia social-familiala, implicarea in continuare in activitati lucrative, respectiv calitatea de pensionar, dupa caz).

In raport de aceste aspecte, instanta va aplica inculpatilor pedeapsa inchisorii orientata spre limita minima speciala prevazuta de lege", explica instanta de ce profesorii au primit sentinte blande.

Şorecii au mancat lucrarile de control

In timpul procesului, mai multi profesori au incercat sa explice ca nu au pus absentele in catalog deoarece obisnuiau sa le treaca in caiete sau pe coli de scris, iar dupa un interval mai mare de timp urma sa le treaca in catalog.

Colegii le-ar fi recomandat sa nu le mai treaca, pentru ca intre timp acestea fusesera raportate, astfel ca le-ar fi trecut degeaba.

In plus, ar fi existat situatii in care absentele din caietele personale nu mai erau trecute in catalog, deoarece intre timp elevul le motiva.

Profesorul care preda limba franceza la liceu a incercat sa explice de ce a dat note de trecere pentru elevi: "in situatia in care un elev promova la toate obiectele de specialitate, nu era rezonabil sa fie lasat repetent la limba franceza".

Acelasi cadru didactic a explicat ca nu exista in regulament obligatia de a pastra testele, referatele sau proiectele, ci doar tezele pe o perioada de 1 an.

"Am pastrat o perioada de timp intr-un dulap lucrarile si proiectele, dar acestea au fost deteriorate de soareci", a declarat aceasta.