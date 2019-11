Cei mai penibili fiţoşi din România. Ce au putut să care cu decapotabilele, imaginile au devenit virale FOTO

În imagini apare o mașină decapotabilă cu numerele de Dolj care transportă un frigider pe străzile din Timișoara. Replicile pline de amuzament nu au întârziat să apară, iar pe un grup de Facebook, alături de imagini a fost postat textul: "Ceva model nou de climă tronic, bagi freon din frigider (...)? Hai că facem o chetă să îți închiriem un microbuz, că bănățenii sunt oameni de treabă".

Fotografiile au adunat peste 100 de comentarii. "Zestrea! La următorul drum aduce aragazul", "E in India făcută poza?", "Frigiderul e legal «plimbat», are centura pusă" „Omul are și cabrio și frigider ... voi tot saraki", „Acum cară frigiderul. Urmează porcul de Crăciun... bradul și toate celelalte", sunt doar câteva dintre cometarii.

Potrivit Opinia Timişoarei, o scenă asemănătoare a avut loc pe Calea Șagului din Timișoara, unde un șofer a fost surprins în timp ce transporta o cadă de baie într-o decapotabilă.