Cel mai înalt soldat german din al Doilea Război Mondial! Avea 2.21 metri iar până să fie recrutat a lucrat la circ! Cum a murit?

În august 1944, Jakob Nacken făcea parte dintr-un batalion de 250 de soldați germani care au fost capturați de o trupă de șapte soldați ai armatei canadiene, condusă de caporalul Bob Roberts la Calais, în nordul Franței. Nacken a petrecut restul celui de-Al Doilea Război Mondial în Anglia, ca prizonier de război, unde gardienii şi ofiţerii Aliaţilor n-au încetat să se minuneze de înălţimea lui.

Înainte de război, Nacken, tot ca urmare a înălţimii sale neobişnuite, a călătorit în jurul lumii cu diverse circuri și performând la diverse evenimente, inclusiv la New York World's 1939 Fair. Ca nume de scenă el era cunoscut cel mai adesea ca „Uriașul din Renania" sau „Uranus".

După război, Jakob Nacken a emigrat din Germania în Statele Unite pentru a locui în Paterson, New Jersey și a devenit cetățean american pe 16 decembrie 1955. El a fost adesea angajat ca Moş Crăciun, dar a putut fi văzut şi la show-ul Ripley's Believe It or Not!, drept Cel Mai Înalt Om din Lume, unde a apărut ultima oară în 1959. Mai târziu, Jakob Nacken s-a întors în Germania și a murit în Europa, la vârsta de 81 de ani, în martie 1987.